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HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

▲小改款HONDA City馬來西亞開賣，維持亮眼的出色油耗！（圖／翻攝自HONDA，以下同）

▲HONDA油電City官方公布實測油耗！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日前台灣HONDA Fit拿下省油4連霸殊榮，而同樣的1.5升e:HEV油電也搭載在東南亞的HONDA City入門房車上，近來馬來西亞官方公布油電City實測油耗，平均油耗27.13km/L，滿油更是能跑出1,072公里，環島台灣一圈都不是問題！

▲小改款HONDA City馬來西亞開賣，維持亮眼的出色油耗！（圖／翻攝自HONDA，以下同）

▲City滿油箱可跑出1,072公里。

台灣HONDA Fit以平均油耗26.9km/L出色的表現，擊敗TOYOTA、LEXUS等強敵，獲得經濟部認證的省油節能第一名，而東南亞市場雖然沒有Fit，不過卻有相同的油電架構，且City也是Fit血緣兄弟車，其馬來西亞原廠公布外媒實測的油耗數據，油耗表現來到27.13km/L。

▲HONDA油電City官方公布實測油耗！（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣今年改款HR-V預計採用1.5升e:HEV油電。

這套HONDA得意的1.5升e:HEV油電，常用在Fit、City等入門小車上，在市區遊走低速起步時，可仰賴電動馬達出力，分擔自然進氣引擎，進而創造出高水準的油耗表現，台灣除了Fit擁有1.5升e:HEV油電外，接下來今年要導入的改款HR-V，預期也將採用1.5升油電技術。

台灣除了今年會有改款HR-V外，還另有ZR-V、Prelude這2款全新車款，同時官方也透露新車都是採用e:HEV油電，不過會與1.5升不同，ZR-V、Prelude會是採用喜美的2.0升架構。

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關鍵字：hondaCitytoyotavios房車掀背車油電HR-VCR-V

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