台灣TOYOTA TOWN ACE發布2召修！最嚴重恐起火、無法啟動車輛

▲TOYOTA和泰發布TOWN ACE兩項召修，其中包括電瓶固定裝置瑕疵、以及木床車型第1橫樑及啟動馬達瑕疵。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA和泰發布TOWN ACE兩項召修，其中一項為電瓶固定裝置瑕疵、另一項則是針對木床車型的第1橫樑及啟動馬達瑕疵，前者最嚴重恐導致起火風險，後者則可能使啟動馬達故障、無法重新啟動車輛。

首先在電瓶固定裝置瑕疵方面，受影響車型為2022年1月-2024年12月出廠的TOWN ACE 貨卡TSS頂規車型，因電瓶固定裝置強度不足，車輛在遭遇後方撞擊時，車載電瓶可能會過度移動，導致電瓶樁頭可能與車體接觸，最嚴重狀況可能發生火災風險。原廠將自4／28日起通知車主回廠免費更換電瓶固定裝置改善品，作業時間約需0.5小時。

▲TOWN ACE木床車型召修對象為2022年1月至2023年3月出廠，因液體／水容易聚集在車頭與貨斗之間，透過橫樑排水口集中滴落於啟動馬達，長期下恐導致啟動馬達內部鏽蝕。



至於另一項召修，則針對2022年1月至2023年3月出廠的TOWN ACE木床（Pick-up小貨車）系列車型，由於木床貨斗曝露於開放的室外環境，且在無遮蔽的條件下，水／液體容易聚集在車頭與貨斗之間，透過橫樑上的排水口集中滴落於啟動馬達，長期使用下馬達內部可能發生鏽蝕，導致啟動馬達故障。

若啟動馬達故障時，車輛停於紅綠燈前方、且引擎自動啟閉系統作動後，車輛將無法再啟動而受困於路中。TOYOTA和泰也將自即日起通知受影響車主回廠免費檢查，必要時更換「啟動馬達」及「木床第1橫樑」，作業時間約1.7小時。