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TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

▲不只日本！台灣近期經銷端也傳出將減少RAV4供貨量。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA公布最新成績，對比同期雖有小幅下滑，但能創下驚人的成績。（圖／翻攝自TOYOTA、LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA豐田集團日前公布2024年3月～2025年3月全球銷售成績，總集團包含TOYOTA、LEXUS、Daihatsu大發、Hino商用車等，達到1,101萬833輛，較前一年度小幅下降0.7%。即便如此，但TOYOTA豐田仍穩居全球銷售冠軍寶座，展現王者的市場霸氣。

▲Lexus NX250宣告6月停產。（圖／翻攝自Lexus）

▲TOYOTA、LEXUS兩個品牌加總也有破千萬輛好成績。

若單純以TOYOTA、LEXUS兩個品牌來看，共銷售1,027萬3719輛新車，年減0.3%；全球生產量則為967萬9470輛，下降2.9%；出口數為194萬1019輛，年減3.9%。儘管年度整體稍有下滑，但受供應鏈持續恢復及市場需求回暖影響，而從2025年3月開始單月已有明顯成長，銷售、產量與出口分別年增約10%。

銷售表現方面，RAV4、Corolla兩大神主牌自然功不可沒，RAV4持續在全球多個市場熱賣，縱使面臨大改款週期，仍是休旅級距的神車霸主，而Corolla車系則有休旅、房車、旅行車等豐富產品線，另還有油電等眾多家族成員，也成為帶動銷量成長的重要推手。

▲TOYOTA Corolla Cross日規流出車型配備！預計5月發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣TOYOTA銷售同樣給力，3款休旅車也是每月TOP 10榜單常客。

台灣TOYOTA也貢獻不少銷量，尤其Corolla Cross在台灣市場表現特別搶眼，自上市以來便長期霸榜國產SUV銷售冠軍，成為不少家庭與年輕族群首選，加上RAV4、Yaris Cross凝聚成緊密的黃金休旅三陣容。

LEXUS品牌在台灣市場靠著NX、RX等休旅車持續熱銷，鞏固豪華客群的支持。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅Corolla Sport掀背鋼砲RAV4Yaris

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