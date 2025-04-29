ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」台灣預告導入！空間放大更舒適

▲第2代雪鐵龍C5 Aircross休旅現身！空間尺碼放大更討喜。（圖／翻攝自Citroen）

▲第2代雪鐵龍C5 Aircross休旅現身！空間尺碼放大更討喜。（圖／翻攝自Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

雪鐵龍Citroen C5 Aircross休旅海外迎來大改款第2代，過去台灣本就有販售C5 Aircross，加上台灣原廠也特別針對海外全球首發釋出新聞稿，很明顯就在暗示第2代的C5 Aircross將在不久與台灣車迷正式見面！

▲第2代雪鐵龍C5 Aircross休旅現身！空間尺碼放大更討喜。（圖／翻攝自Citroen）

▲外型相當搶眼，新平台提供豐富的動力選擇。

最早於2024年巴黎車展亮相的C5 Aircross Concept概念車，終於在4月29日迎來量產首發，並作為第2代C5 Aircross休旅，外觀大量還原C5 Aircross Concept概念車，造型不僅維持雪鐵龍向來的獨特、前衛感，其內裝空間也是有感的大進化。

▲第2代雪鐵龍C5 Aircross休旅現身！空間尺碼放大更討喜。（圖／翻攝自Citroen）

▲內裝科技、尺碼空間有感提升。

C5 Aircross休旅建構在Stellantis集團的STLA Medium平台，能支援燃油、油電甚至還有EV電動版，相較上一代車長增加150mm來到4,650mm、車高減少32mm來到1,660mm，整體更有緊湊運動韻味。

官方表示，模組化平台使膝部空間提升51mm，提供同級最佳後座乘坐表現，而透過座椅傾倒功能，行李廂容量最大可達1,668公升，實用與靈活兼備，不論都市通勤、家庭出遊或長途探險，皆能輕鬆應對。

除了有優秀的尺碼空間加持，新一代C5 Aircross更搭載ADVANCED COMFORT頂級座椅，結合PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS號稱魔毯液壓懸吊系統，打造宛如家一般的舒適乘坐體驗，讓每一段旅程都輕柔流暢。

▲第2代雪鐵龍C5 Aircross休旅現身！空間尺碼放大更討喜。（圖／翻攝自Citroen）

▲台灣未來將以1.2升3缸渦輪為主，甚至有望導入EV電動版。

動力配置上，新一代C5 Aircross搭載1.2升3缸汽油渦輪，結合48V輕油電，這套動力已用在日前台灣上市的Peugeot 408、2008車系上，還另有1.6升PHEV插電式油電，以及EV電動版，最大續航力來到679公里。

新一代C5 Aircross歐洲預計將於2025年下半年起陸續上市，台灣總代理寶嘉聯合也已與法國原廠爭取引進。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：CitroënBerlingoMPV7人座C5 AircrossSUV休旅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【打扮決定價值】他用擺盤神比喻　可樂＋花＋湯匙身價暴漲

推薦閱讀

突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」台灣預告導入！空間放大更舒適

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」台灣預告導入！空間放大更舒適

台灣Yamaha MT-09召修！逾千輛引擎控制單元程式瑕疵、恐導致熄火

台灣Yamaha MT-09召修！逾千輛引擎控制單元程式瑕疵、恐導致熄火

銷量暴跌、不打價格戰　「保時捷電動車」傳考慮退出大陸市場！

銷量暴跌、不打價格戰　「保時捷電動車」傳考慮退出大陸市場！

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

最新文章

Skoda Kodiaq 2.0TSI 4x4試駕2025-04-29

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」2025-04-29

台灣Yamaha MT-09發布召修2025-04-29

保時捷電動車傳將退出大陸市場2025-04-29

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找2025-04-29

BMW推出入門級賽車M2 Racing　2025-04-29

台灣Suzuki Ignis聯名「黃阿瑪特仕車」2025-04-29

Honda All-new CIVIC e:HEV　汰舊換新價122.9萬元2025-04-29

Nissan「Sentra黑化特仕車」海外亮相2025-04-29

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」2025-04-29

熱門文章

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

台灣川崎首款油電重機導入喊卡2025-04-28

Hyundai IONIQ9獲年度十大內裝2025-04-28

HONDA「油車入門車」油耗27.13km/L2025-04-28

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找2025-04-29

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」2025-04-29

愛快羅密歐大改款Stelvio專利圖曝光2025-04-28

BMW推出入門級賽車M2 Racing　2025-04-29

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

Volvo「二度小改款XC90」直擊2025-04-24

相關新聞

Nissan「Sentra黑化特仕車」海外亮相！2.0升動力折合新台幣91萬

Nissan「Sentra黑化特仕車」海外亮相！2.0升動力折合新台幣91萬

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

60萬有找！全新「Nissan N7旗艦電動車」開賣1小時大陸訂單破萬

60萬有找！全新「Nissan N7旗艦電動車」開賣1小時大陸訂單破萬

Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身！外型換新、電池續航將升級

Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身！外型換新、電池續航將升級

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合法規販售

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合法規販售

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366