大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」台灣預告導入！空間放大更舒適

▲第2代雪鐵龍C5 Aircross休旅現身！空間尺碼放大更討喜。（圖／翻攝自Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

雪鐵龍Citroen C5 Aircross休旅海外迎來大改款第2代，過去台灣本就有販售C5 Aircross，加上台灣原廠也特別針對海外全球首發釋出新聞稿，很明顯就在暗示第2代的C5 Aircross將在不久與台灣車迷正式見面！

▲外型相當搶眼，新平台提供豐富的動力選擇。

最早於2024年巴黎車展亮相的C5 Aircross Concept概念車，終於在4月29日迎來量產首發，並作為第2代C5 Aircross休旅，外觀大量還原C5 Aircross Concept概念車，造型不僅維持雪鐵龍向來的獨特、前衛感，其內裝空間也是有感的大進化。

▲內裝科技、尺碼空間有感提升。

C5 Aircross休旅建構在Stellantis集團的STLA Medium平台，能支援燃油、油電甚至還有EV電動版，相較上一代車長增加150mm來到4,650mm、車高減少32mm來到1,660mm，整體更有緊湊運動韻味。

官方表示，模組化平台使膝部空間提升51mm，提供同級最佳後座乘坐表現，而透過座椅傾倒功能，行李廂容量最大可達1,668公升，實用與靈活兼備，不論都市通勤、家庭出遊或長途探險，皆能輕鬆應對。

除了有優秀的尺碼空間加持，新一代C5 Aircross更搭載ADVANCED COMFORT頂級座椅，結合PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS號稱魔毯液壓懸吊系統，打造宛如家一般的舒適乘坐體驗，讓每一段旅程都輕柔流暢。

▲台灣未來將以1.2升3缸渦輪為主，甚至有望導入EV電動版。

動力配置上，新一代C5 Aircross搭載1.2升3缸汽油渦輪，結合48V輕油電，這套動力已用在日前台灣上市的Peugeot 408、2008車系上，還另有1.6升PHEV插電式油電，以及EV電動版，最大續航力來到679公里。

新一代C5 Aircross歐洲預計將於2025年下半年起陸續上市，台灣總代理寶嘉聯合也已與法國原廠爭取引進。