Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身！外型換新、電池續航將升級

▲Nissan Ariya海外開始測試小改款。此為現行款。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣去年才剛導入的Nissan Ariya，而國外已經滿5歲邁入小改款週期，日前歐洲已捕獲到新改款的Nissan Ariya測試車，外型僅有輕度偽裝的Nissan Ariya，車頭特徵與新一代Leaf類似，將為Nissan電動車家族帶來新的象徵設計語彙！

▲台灣去年才剛導入Nissan Ariya，而國外有望在今年推小改款。（圖／翻攝自Nissan）

Nissan今年除了會有全新大改款Leaf電動跨界車，於2020年登場的第1代Nissan Ariya也即將推出小改款，2者將成為Nissan在電動車戰場的銷售主力。Nissan Ariya對手直指特斯拉Model Y而來，台灣則在2024年導入，提供168.9、188.9萬售價。

台灣在售的Nissan Ariya搭載66、91kWh電池組，91kWh續航力548公里，66度為423公里，統一都為單馬達前驅，台灣並未導入國外的雙馬達四驅，國外甚至還有Nissan Ariya Nismo性能版本。

▲小改款Nissan Ariya針對外觀、內裝、電池優化。

預計今年將登場的小改款Nissan Ariya，除了將擁有新的外觀，以及更科技的內裝升級，預期也會在電池系統作升級，為小改款Nissan Ariya帶來更具競爭力的續航力。