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MG「全新入門電動休旅」泰國開賣！魅力不輸MG4折合新台幣71萬

▲MG全新S5電動休旅進軍泰國市場！（圖／翻攝自MG）

▲MG全新S5電動休旅進軍泰國市場！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

繼大陸、歐洲、澳洲市場後，泰國也迎來MG近期高人氣S5電動休旅，與MG4主打入門級距的S5電動車，近來已出現在泰國官網上，以3款車型展開預售，當地售價折合新台幣71萬！

▲MG全新S5電動休旅進軍泰國市場！（圖／翻攝自MG）

▲泰國S5提供3種車型預售，價格略高MG4。

泰規S5電動車提供3款車型、4種車色可選，售價73.99～94.99萬泰銖，折合新台幣71～92萬，略高於泰規MG4 70.99萬泰銖，折合新台幣68萬，2者都是MG近期強打的入門電動休旅。

在大陸、歐洲的MG ES提供49.1kWh、62.2kWh等電池容量，續航力425、515、525公里，雖然泰國市場還沒公佈動力配置，但當地消息指出，泰規高規車型將擁有更高容量的74kWh電池，帶來更高水準的長續航力。

▲MG全新S5電動休旅進軍泰國市場！（圖／翻攝自MG）

▲MG全新S5電動休旅進軍泰國市場！（圖／翻攝自MG）

▲入門電動車配備、外型都不陽春。

全新S5休旅擁有4,476x1,849x1,621mm長寬高、軸距2,730mm，優於台灣HS 2,720mm，國外原廠強調前排具有1,026mm頭部空間，後排則有967mm，後廂空間達到1,441L，擁有比MG4更好且不輸油車HS的空間規劃。

配備不陽春甚至新鮮感更勝MG4，配有10.25吋數位儀錶，搭配12.8吋多媒體螢幕，帶來5種駕駛模式，並能透過手機遠端互動操作，當然L2輔助駕駛科技也都沒少。

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