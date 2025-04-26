【周焦點】TOYOTA全新跑旅、轎跑發表　大改款LEXUS ES　國產休旅上市

▲上海車展新車精銳盡出；台灣市場國產、進口新車上市。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周上海車展開幕，帶來不少焦點熱門新車，其中首發的新一代LEXUS ES更是與台灣市場相關；TOYOTA也趁著上海車展一口氣發表全新跑旅、轎跑；台灣市場方面，現代Hyundai上市小改款Tucson L，進口車則有第8代小改款Golf！

▲新一代LEXUS ES帶來全新2.0升油電與電動版。

第8代大改款LEXUS ES於上海車展全球首發（連結），目前台灣和泰尚未透露導入時間點，但以ES產品重要性來看，台灣市場有望今年就迎來好消息，全新世代的LEXUS ES不僅有著醒目的外觀、內裝科技加持，另首度新增2.0升油電，甚至還有ES350e、ES500e首款電動車，產品陣容豐富！

▲TOYOTA bZ5全新跑旅帥氣又是主流電動車，售價也相當親民。

TOYOTA廣汽豐田、一汽豐田紛紛在上海車展帶來矚目全新車款，來自一汽豐田的bZ5全新跑旅驚豔全場（連結），不僅有著比油車RAV4的寬敞空間，其跑旅的外型更是相當跑格、帥氣，大陸預售價13萬人民幣，折合新台幣58萬。

▲TOYOTA bZ7四門轎跑電動車，於上海車展首秀。

視為電動版Camry的bZ7由廣汽豐田主導（連結），同樣也有著相當跑格的運動味，車室空間表現不俗，溜背車頂結合俐落的線條，整體視覺效果兼具動感與優雅。車輛定位為中型電動轎車，鎖定市場上的小米SU7、特斯拉Model 3，大陸市場預計今年上市。

▲改款新Tucson L上市，外觀、內裝升級。

改款新Hyundai Tucson L開賣（連結）！其中入門1.6升汽油GLT-A車型與渦輪油電GLTH-C車型皆比預售價降1萬元，另外也新增GLTH-C Premium車型，標配AVM環景影像系統、BVM盲區顯影輔助（市價5萬元），使Tucson L全車系共達6車型，入手門檻自101.9萬起。

▲小改款Golf家族全員到齊，Golf GTI、Golf R性能軍突襲亮相。

小改款Golf成為福斯今年第1款新車（連結），更是趁著8.5代小改款之際，Golf GTI、Golf R陣容全員到齊，基本款Golf採用1.5升渦輪售價106.8萬起，而Golf GTI、Golf R則為2.0升渦輪，Golf GTI售價179.8萬、Golf R售價196.8萬。