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106.8萬！台灣福斯「改款Golf外觀更帥」上市　新GTI、Golf R驚喜現身

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣福斯Golf回來了！8.5代誠意小改款。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯於4月24日正式發表小改款Golf，繼去年底短暫完售後，全新8.5代小改款於今年4月正式回歸，改款新Golf不僅外觀更好看，內裝也有感提升。適逢今年Golf GTI 50歲紀念日，台灣原廠也驚喜首度帶來改款新的Golf GTI，就連最強的Golf R也沒缺席！

改款新Golf售價

230eTSI 106.8萬
280 Life 114.8萬
280 Sytle 131.8萬
280 R Line 141.8萬
GTI 179.8萬
Golf R 196.8萬
Golf R Black Edition 207.8萬

Golf Variant旅行車
280 Style 138.8萬
280 R line 148.8萬
Golf R 220.8萬

▲福斯GOLF上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Golf集中在車頭美容，視覺更立體有層次，並具有發光的廠徽。掀背車106.8萬起、旅行車為138.8萬起。

上周陸續進駐展間的改款新Golf，正式發表帶來106.8萬起售價，旅行車售價138.8萬起。小改款Golf延續熟悉的緊湊車身線條，車頭導入貫穿式LED日行燈條，搭配全新設計的頭燈組與發光福斯廠徽，且更納入LED Matrix 矩陣式頭燈，夜間辨識度與現代感大幅提升。

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲車尾採用3D動態尾燈。

前後保桿與燈組線條經重新調整，造型更具層次與動感，車尾造型依舊，加入3D幾何序列式動態尾燈，整體仍是相當動感、科技感十足，尤其在夜間額外引人注目。

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝科技感升級看齊ID系列電動車。

改款內裝針對數位座艙升級，更重視操作直覺與便利性，搭載12.9吋中控觸控螢幕，結合最新MIB資訊娛樂系統，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，並搭配10.25吋數位儀錶、HUD抬頭顯示器等科技配備應有盡有，能支援語音互動操作。

全球車迷心聲福斯原廠也聽到了！相較過去的電容式方向盤按鍵，改款新Golf改回實體按鍵，讓操作手感更直覺。

改款Golf全車系仍維持標配IQ.Drive駕駛輔助系統，涵蓋ACC主動車距控制巡航、Lane Assist車道維持輔助、Front Assist前方碰撞預警等功能，實現L2輔助駕駛能力。

動力以1.5升eTSI渦輪引擎，結合48V輕油電系統作主力，具有ACT 主動式汽缸休止管理系統，省稅金又省油，能繳出150匹馬力、25.5公斤米扭力。

▲福斯GOLF上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲Golf上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲GTI、Golf R搭載2.0升渦輪引擎。

台灣原廠也準備了改款Golf GTI性能鋼砲，作為50周年GTI驚喜，Golf GTI相較標準款來說，擁有更動感的空力套件，以及運動化的懸吊，加上限滑差速器、DCC主動式底盤控制等，擁有更熱血的操控身手，其搭載代號EA888的2.0升渦輪引擎，馬力相較過去提升20匹來到265匹馬力、37.8公斤米扭力水準。GTI售價179.8萬。

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲Golf（圖／記者徐煜展攝）

▲Golf上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲Golf R另推出黑化的Black Edition。

Golf R同樣搭載相同的2.0升渦輪引擎，透過更強大的調校輸出，Golf R來到333匹馬力、42.8公斤米扭力，Golf R比GTI更狂暴，還擁有專屬的甩尾模式、跑車化座椅等。Golf R售價196.8萬起，還有限量的黑化特仕車。

▲小改款福斯Golf

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenIQ.DRIVEGTIGolf R

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