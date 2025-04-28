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763萬起、房車與旅行車都有！台灣「新一代BMW M5」車型配備搶先流出

▲新一代BMW M5即將上市！車型配備都曝光。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW M5即將上市！車型配備都曝光。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

日前《ETtoday車雲》於上海車展帶來新一代M5實車直擊，近來更從銷售端取得BMW M5車型配備與編成，售價763萬起，房車、Touring旅行車都有，預計4月30日正式上市！

M5房車代號G90、旅行車代號G99從去年展開預售後，即將在4月30日正式上市，新一代M5不僅史上最強悍，且車重也是歷代最重，而M5 Touring更是睽違15年重返性能旅行車陣容。

▲新一代BMW M5即將上市！車型配備都曝光。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW M5即將上市！車型配備都曝光。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代M5均採用V8渦輪引擎，搭配電動馬達。

新M5拋棄過去的純燃油動力，房車、旅行車皆搭載採高性能PHEV油電系統，房車重量來到2,435公斤、旅行車為2,475公斤，以4.4升V8雙渦輪引擎、14.8kWh電池、電動馬達與8速M Steptronic變速箱組成，具有綜效馬力727匹／102公斤米扭力，使M5房車0-100km／h加速僅3.5秒、M5旅行車則是3.6秒。

▲新一代BMW M5即將上市！車型配備都曝光。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW M5即將上市！車型配備都曝光。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW M5即將上市！車型配備都曝光。（圖／翻攝自BMW）

▲外觀凶狠，內裝更是戰鬥感十足。

新M5也具有M Hybrid混合動力模式按鈕，提供Hybrid、Electric、eControl、Dynamic、Dynamic Plus等5種駕駛模式。外觀上則有外張輪拱、BMW飾光水箱護罩、燻黑頭燈、亮黑外觀套件等，並標配全景玻璃車頂，另外也能選配M碳纖維套件，台灣採前285/40R20、後295/35R21輪胎配置。

車內則有M Nappa真皮平底方向盤（含12點鐘紅色標記）、M1／M2動態快捷鍵、Alcantara麂皮頂篷，並具有M雙前座通風加熱跑車座椅、M碳纖維飾板、Ｍ識別環繞光幕等。

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關鍵字：bmwi5 Touring5系列旅行車電動車M5

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