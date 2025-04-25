ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

▲日規TOYTOA Harrier即將推改款！將在6月上市開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規TOYTOA Harrier即將推改款！將在6月上市開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

被譽為高級豪華版RAV4的TOYOTA Harrier，日本當地豐田經銷商爆料新Harrier即將開始接單，預計會在6月11日上市開賣，屆時將針對車頭進行小針美容，並推出PHEV新車型與黑化特仕車。

▲日規TOYTOA Harrier即將推改款！將在6月上市開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外型將針對車頭小整，車色選擇精簡成4款。

期待大改款TOYOTA Harrier可能要撲空了！日本當地已有消息表示，Harrier即將進行有感的小更新，屆時車頭將有新造型設計，而車色選擇上將從原本8款精簡成4款，提供珍珠黑、黑色、珍珠白，以及PHEV專屬的金屬灰車色。

動力配置，日規TOYOTA Harrier於2020年首發時，帶來2.0升自然進氣、2.5升油電，並在2022年又新增2.5升PHEV插電式油電，此次改款將針對PHEV新增車型，帶來更划算的PHEV入門款新選擇。

▲日規TOYTOA Harrier即將推改款！將在6月上市開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）
▲日本將導入北美的黑化特仕車。

日本也將迎來北美市場（美規稱Venza）日前發表的Night Shade Edition黑化版本，透過大量的黑化套件點綴，以及特仕車專有的車色，為日本Harrier帶來更多亮點與話題。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARAV4CorollaSUV休旅Harrier

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

推薦閱讀

「奧地利重機品牌」二度宣布工廠停產！供應商缺料、但反而是好事

「奧地利重機品牌」二度宣布工廠停產！供應商缺料、但反而是好事

Honda「新GT電動轎跑」亮相！運動扮相、車內滿滿多達6螢幕

Honda「新GT電動轎跑」亮相！運動扮相、車內滿滿多達6螢幕

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表！豪華舒適大空間首度公開

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表！豪華舒適大空間首度公開

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

最新文章

「奧地利重機品牌」宣布暫時停產2025-04-25

Honda「新GT電動轎跑」亮相2025-04-25

TOYOTA「高級版RAV4」6月推改款2025-04-25

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表2025-04-25

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市2025-04-25

賓士經典越野車G-Class推復古版2025-04-25

速霸陸車外氣囊保護行人＆單車騎士2025-04-25

杜卡迪全新V2引擎重機登台2025-04-24

Nissan「電動版Altima」量產喊卡2025-04-24

BMW「最強M5房車」搶先直擊2025-04-24

熱門文章

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市2025-04-25

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身2025-04-24

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身2025-04-24

賓士經典越野車G-Class推復古版2025-04-25

速霸陸車外氣囊保護行人＆單車騎士2025-04-25

台灣福斯「改款新Golf」上市2025-04-24

TOYOTA「高級版RAV4」6月推改款2025-04-25

BMW「最強M5房車」搶先直擊2025-04-24

鴻海百萬有找跨界電動車現場開箱2025-04-23

新一代「Nissan 7人座MPV」今年上市！2025-04-23

相關新聞

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

Nissan「電動版Altima」量產喊卡！轉攻電動休旅、與Infiniti共用

Nissan「電動版Altima」量產喊卡！轉攻電動休旅、與Infiniti共用

Volvo「二度小改款XC90」實車搶先看　台灣雙車型預售304.6萬起

Volvo「二度小改款XC90」實車搶先看　台灣雙車型預售304.6萬起

Mazda「全新跑旅EZ-60」正式發表！續航可跑1,300公里　今年進軍歐洲

Mazda「全新跑旅EZ-60」正式發表！續航可跑1,300公里　今年進軍歐洲

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

讀者迴響

熱門文章

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

速霸陸推「車外安全氣囊」保護行人＆單車騎士！日規森林人首波搭載

速霸陸推「車外安全氣囊」保護行人＆單車騎士！日規森林人首波搭載

106.8萬！台灣福斯「改款Golf外觀更帥」上市　新GTI、Golf R驚喜現身

106.8萬！台灣福斯「改款Golf外觀更帥」上市　新GTI、Golf R驚喜現身

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

上海車展／BMW「最強M5」實車直擊！新影音系統、全景顯示功能登場

上海車展／BMW「最強M5」實車直擊！新影音系統、全景顯示功能登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366