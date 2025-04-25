TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

▲日規TOYTOA Harrier即將推改款！將在6月上市開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

被譽為高級豪華版RAV4的TOYOTA Harrier，日本當地豐田經銷商爆料新Harrier即將開始接單，預計會在6月11日上市開賣，屆時將針對車頭進行小針美容，並推出PHEV新車型與黑化特仕車。

▲外型將針對車頭小整，車色選擇精簡成4款。

期待大改款TOYOTA Harrier可能要撲空了！日本當地已有消息表示，Harrier即將進行有感的小更新，屆時車頭將有新造型設計，而車色選擇上將從原本8款精簡成4款，提供珍珠黑、黑色、珍珠白，以及PHEV專屬的金屬灰車色。

動力配置，日規TOYOTA Harrier於2020年首發時，帶來2.0升自然進氣、2.5升油電，並在2022年又新增2.5升PHEV插電式油電，此次改款將針對PHEV新增車型，帶來更划算的PHEV入門款新選擇。



▲日本將導入北美的黑化特仕車。

日本也將迎來北美市場（美規稱Venza）日前發表的Night Shade Edition黑化版本，透過大量的黑化套件點綴，以及特仕車專有的車色，為日本Harrier帶來更多亮點與話題。