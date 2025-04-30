Hyundai預告「全新7人座大空間休旅」！搭載全新電動平台5月發表

▲北京現代預告5月推出ELEXIO全新休旅。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

作為大陸北京現代Hyundai首款電動平台代表作，全新7人座擁有大空間的ELEXIO全新休旅，當地原廠已經釋出暖身預告，將在今年5月7日發表，並開啟「新合資2.0」戰略的新篇章。

▲北京現代卯足勁，每年將有2～3款新能源車陸續登場。

ELEXIO全新休旅代表「新合資2.0」戰略啟動，根據規劃，未來4年內，北京現代將每年推出2至3款新能源產品，涵蓋電動、油電、增程等多種新能源路線，實現從A級入門車到大型休旅與MPV多個級距。

▲全新ELEXIO將鎖定市場還不多的電動7人座休旅市場。

全新ELEXIO已在最後籌備中，從官方預告圖來看，採用未來感十足的設計語彙，車頭配備貫穿式日間行車燈和封閉式水箱罩，營造出強烈的科技氛圍。車側線條簡潔俐落，搭配黑色車頂行李架、黑色B/C柱以及隱藏式門把手，提升車輛時尚感，也優化了空氣動力學性能。車尾部分，ELEXIO配備黑色尾翼和貫穿式尾燈組，尾燈點亮後呈現點陣式效果，極具辨識度。

ELEXIO預計將於2025年內正式上市，具體配置、續航能力和售價等將在5月7日發表揭曉。作為北京現代在新能源領域的重要佈局，ELEXIO的市場表現值得關注。