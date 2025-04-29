ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲緊接在首波1.5車型後，Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4也正式到位，在動力更大且有4輪驅動系統下，20萬的價差究竟值不值得。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

全新第2代Skoda Kodiaq自去年上市後，受限原廠產能分配，首波以1.5升 TSI e-TEC輕油電車型為主（試駕報導），隨著Kodiaq高規2.0升TSI 4x4車型的到來，也讓人好奇該2.0升動力是否能滿足需求更大的買家，另外與1.5升車型的20萬價差值不值得，以下一探究竟。

試駕車款
2025 Skoda Kodiaq 2.0TSI 4x4：174.8萬

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Kodiaq 2.0升車型外型差異不大，僅透過標配的19吋輪圈、右側車尾的4x4銘牌可辨別。

新Kodiaq在最新Modern Solid設計語彙下，造型更加動感，配備上2.0車型與1.5版本差異不大，多了19吋輪圈、全景天窗、以及車尾專屬的4x4銘牌，其他像是Matrix LED 2.0智慧複眼頭燈、晶鑽鍊燈組水箱護罩、新廠徽、CANTON音響系統、Level 2駕駛輔助系統等也都應有盡有。

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲承襲第2代大改款的Modern Solid設計語彙，Kodiaq具有Matrix LED 2.0智慧複眼頭燈、晶鑽鍊燈組水箱護罩、新廠徽識別等，造型上也較前代車型銳利。

座艙方面，同樣採10吋數位儀表、13吋中控螢幕配置，車室也採X造型佈局，並具有Smart Dials智慧旋鈕、無線Apple Carplay／Android Auto、雙15W手機無線充電裝置等。另外25年式車型在小漲1萬元下，也以新的方向盤字體取代原本的廠徽圖案，並且還增添了IPA智慧停車輔助系統，不論是路邊停車或倒車入庫，透過IPA智慧停車輔助可直接交由系統進行轉向、煞車／油門作動，讓停車輔助功能更輕鬆便利。

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲車內採10吋數位儀表、13吋中控螢幕佈局、CANTON音響系統等，2.0升車型更多了全景電動天窗，同時在新年式下也增添IPA智慧停車輔助系統、新款方向盤。

至於在最大差異的動力上，Kodiaq 2.0升車型搭載EA888 Evo4 2.0升4缸渦輪汽油引擎，搭配DQ381 7速DSG雙離合自手排變速箱，最大馬力來到204匹／4,500-6,000rpm、最大扭力32.7公斤米扭力／1,500-4,400rpm，比改款前（190匹／32.6公斤米扭力）明顯提升，突破200匹馬力大關，能源局平均油耗為12.6km／L。

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲這具EA888 Evo4 2.0升4缸渦輪汽油引擎搭配DQ381 7速DSG雙離合自手排變速箱下，馬力也提升到204匹，較改款前190匹有明顯提升。

踩踏上1,500rpm即可湧現的扭力峰值，讓這款中型休旅起步也能很靈活，並且在中高速域的表現也更渾厚，儘管4x4四輪驅動系統也帶來一些車重（1,819公斤），但試駕當天適逢下雨，不論是高速行駛積水路段、或經過橋面伸縮縫，4x4都賦予更多駕駛信心。另外，這套四驅系統還能100%輸出後軸、甚至85%輸出於單輪，對於各種路況都能得心應手。

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq 2.0 4x4試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲更充沛的中高速域表現、可應付多樣路況的4x4四驅系統，讓Kodiaq 2.0升車型能一車搞定，不論戶外、家庭使用都稱職。

回到20萬價差，在Kodiaq 1.5升與2.0升車型上，兩者配備差異不多，一般情況下1.5升車型就很足夠、並且還有排氣量稅賦優勢，也不難想見成為銷售主力；但若對於動力輸出、戶外活動有需求的買家，Kodiaq 2.0升車型更能一車搞定，相較同級競爭對手配備也更全面。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車Skoda棕熊Kodiaq7人座休旅試駕2.04驅空間進口4x4渦輪斯柯達

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

最新文章

Skoda Kodiaq 2.0TSI 4x4試駕2025-04-29

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」2025-04-29

台灣Yamaha MT-09發布召修2025-04-29

保時捷電動車傳將退出大陸市場2025-04-29

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找2025-04-29

BMW推出入門級賽車M2 Racing　2025-04-29

台灣Suzuki Ignis聯名「黃阿瑪特仕車」2025-04-29

Honda All-new CIVIC e:HEV　汰舊換新價122.9萬元2025-04-29

Nissan「Sentra黑化特仕車」海外亮相2025-04-29

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」2025-04-29

熱門文章

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

台灣川崎首款油電重機導入喊卡2025-04-28

Hyundai IONIQ9獲年度十大內裝2025-04-28

HONDA「油車入門車」油耗27.13km/L2025-04-28

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找2025-04-29

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」2025-04-29

愛快羅密歐大改款Stelvio專利圖曝光2025-04-28

BMW推出入門級賽車M2 Racing　2025-04-29

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

Volvo「二度小改款XC90」直擊2025-04-24

相關新聞

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」台灣預告導入！空間放大更舒適

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」台灣預告導入！空間放大更舒適

台灣Yamaha MT-09召修！逾千輛引擎控制單元程式瑕疵、恐導致熄火

台灣Yamaha MT-09召修！逾千輛引擎控制單元程式瑕疵、恐導致熄火

銷量暴跌、不打價格戰　「保時捷電動車」傳考慮退出大陸市場！

銷量暴跌、不打價格戰　「保時捷電動車」傳考慮退出大陸市場！

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

汽車考照研擬增「行穿線前指差確認」　民團反對：應改擺頭檢查

汽車考照研擬增「行穿線前指差確認」　民團反對：應改擺頭檢查

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合法規販售

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合法規販售

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366