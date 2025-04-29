突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

▲緊接在首波1.5車型後，Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4也正式到位，在動力更大且有4輪驅動系統下，20萬的價差究竟值不值得。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

全新第2代Skoda Kodiaq自去年上市後，受限原廠產能分配，首波以1.5升 TSI e-TEC輕油電車型為主（試駕報導），隨著Kodiaq高規2.0升TSI 4x4車型的到來，也讓人好奇該2.0升動力是否能滿足需求更大的買家，另外與1.5升車型的20萬價差值不值得，以下一探究竟。

試駕車款

2025 Skoda Kodiaq 2.0TSI 4x4：174.8萬

▲Kodiaq 2.0升車型外型差異不大，僅透過標配的19吋輪圈、右側車尾的4x4銘牌可辨別。

新Kodiaq在最新Modern Solid設計語彙下，造型更加動感，配備上2.0車型與1.5版本差異不大，多了19吋輪圈、全景天窗、以及車尾專屬的4x4銘牌，其他像是Matrix LED 2.0智慧複眼頭燈、晶鑽鍊燈組水箱護罩、新廠徽、CANTON音響系統、Level 2駕駛輔助系統等也都應有盡有。

▲承襲第2代大改款的Modern Solid設計語彙，Kodiaq具有Matrix LED 2.0智慧複眼頭燈、晶鑽鍊燈組水箱護罩、新廠徽識別等，造型上也較前代車型銳利。



座艙方面，同樣採10吋數位儀表、13吋中控螢幕配置，車室也採X造型佈局，並具有Smart Dials智慧旋鈕、無線Apple Carplay／Android Auto、雙15W手機無線充電裝置等。另外25年式車型在小漲1萬元下，也以新的方向盤字體取代原本的廠徽圖案，並且還增添了IPA智慧停車輔助系統，不論是路邊停車或倒車入庫，透過IPA智慧停車輔助可直接交由系統進行轉向、煞車／油門作動，讓停車輔助功能更輕鬆便利。

▲車內採10吋數位儀表、13吋中控螢幕佈局、CANTON音響系統等，2.0升車型更多了全景電動天窗，同時在新年式下也增添IPA智慧停車輔助系統、新款方向盤。



至於在最大差異的動力上，Kodiaq 2.0升車型搭載EA888 Evo4 2.0升4缸渦輪汽油引擎，搭配DQ381 7速DSG雙離合自手排變速箱，最大馬力來到204匹／4,500-6,000rpm、最大扭力32.7公斤米扭力／1,500-4,400rpm，比改款前（190匹／32.6公斤米扭力）明顯提升，突破200匹馬力大關，能源局平均油耗為12.6km／L。

▲這具EA888 Evo4 2.0升4缸渦輪汽油引擎搭配DQ381 7速DSG雙離合自手排變速箱下，馬力也提升到204匹，較改款前190匹有明顯提升。



踩踏上1,500rpm即可湧現的扭力峰值，讓這款中型休旅起步也能很靈活，並且在中高速域的表現也更渾厚，儘管4x4四輪驅動系統也帶來一些車重（1,819公斤），但試駕當天適逢下雨，不論是高速行駛積水路段、或經過橋面伸縮縫，4x4都賦予更多駕駛信心。另外，這套四驅系統還能100%輸出後軸、甚至85%輸出於單輪，對於各種路況都能得心應手。

▲更充沛的中高速域表現、可應付多樣路況的4x4四驅系統，讓Kodiaq 2.0升車型能一車搞定，不論戶外、家庭使用都稱職。

回到20萬價差，在Kodiaq 1.5升與2.0升車型上，兩者配備差異不多，一般情況下1.5升車型就很足夠、並且還有排氣量稅賦優勢，也不難想見成為銷售主力；但若對於動力輸出、戶外活動有需求的買家，Kodiaq 2.0升車型更能一車搞定，相較同級競爭對手配備也更全面。