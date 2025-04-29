BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

▲BMW M Motorsport推出新世代入門賽車M2 Racing，售價98,000歐元，折合新台幣約360.5萬。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

自2026年賽季開始，BMW M Motorsport賽事部門將為全球私人車隊提供全新入門賽車BMW M2 Racing，該車目前正處於測試階段，預計將在德國DTM開幕賽中正式亮相。

新M2 Racing延續傳統，與先前的M235i Racing、M240i Racing及M2 CS Racing一樣，重新定義入門賽車，具有實惠價格、同時也有出色性能及耐用性，為參賽車隊提供好維護且經濟性的賽事車輛。

▲M2 Racing改採強化後的2.0升4缸渦輪動力，搭載7速ZF手自排變速箱，最大馬力來到313匹／42.9公斤米扭力。



不同於原本的3.0升直列6缸雙渦輪引擎，新M2 Racing改採強化後的2.0升4缸渦輪動力，搭載7速ZF手自排變速箱，最大馬力來到313匹／42.9公斤米扭力，雖然馬力下修，但具有豐富賽事配件，像是：KW避震器、機械式限滑差速器、可調式防傾桿、獨立冷卻系統、前後拖車勾、輕量化後側窗、快拆式引擎蓋／尾門等，搭配18吋鍛造輪圈及固特異賽道胎，整體戰力不容小覷。

至於大家最關心的售價方面，這款入門賽車在歐盟的基礎售價為98,000歐元，折合新台幣約360.5萬，屆時將由指定BMW M Motorsport經銷商販售。

▲M2 Racing主打好維護、富有賽事競爭力，對於小型車隊來說可減輕不少負擔。