台灣Yamaha MT-09召修！逾千輛引擎控制單元程式瑕疵、恐導致熄火

▲Yamaha台灣山葉針對MT-09召修，主因是引擎控制單元程式瑕疵，最嚴重恐導致熄火。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）近日針對Yamaha MT-09發布召修，主因是引擎控制單元程式（ECU）瑕疵，最嚴重恐導致熄火、有行車安全疑慮，受影響車輛共達1,018台。

台灣山葉召修MT-09共1,018台，其中有808輛為2021年2月-2023年11月出廠、160台為2024年4月-6月出廠、50台為2024年7月-8月出廠。

廠牌 型式 引擎號碼與製造期間 對象台數 YAMAHA MT-09 MTN890 N718E-006297 ~ N718E-105729 2021年2月~2023年11月 808台 YAMAHA MT-09 MTN890 N722E-007141 ~ N722E-016919 2024年4月~2024年6月 160台 YAMAHA MT-09 MTN890-S N722E-017086 ~ N722E-020455 2024年7月~2024年8月 50台 (計 2 型式 / 車種) 合計： N/A 1,018 台

▲Yamaha MT-09召修車款及出廠年份。



此次召修主因為節流閥開度感知器的接點位置磨耗，使粉末堆積，導致無法辨識正確的節流閥開度位置，以致引擎轉速異常並可能導致引擎警示燈亮起。最嚴重的情況下，可能會造成熄火，恐有行車安全之疑慮。

台灣山葉將針對受影響車輛進行引擎控制單元程式更新為對策程式，並將節流閥開度感知器更換新品，作業工時約1.5小時。

▲台灣山葉將針對受影響車輛進行引擎控制單元程式更新為對策程式，並將節流閥開度感知器更換新品，作業工時約1.5小時。