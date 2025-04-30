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Mazda將推「全新油電小休旅」！今年問世鎖定TOYOTA兩大神車

▲Mazda將在今年於泰國首發全新油電休旅！（預想圖／翻攝自《Bestcar.JP》、Thailand Board of Investment）

▲Mazda將在今年於泰國首發全新油電休旅！（預想圖／翻攝自《Bestcar.JP》）

記者徐煜展／綜合報導

日前Mazda宣布在泰國大規模投資產線，將有款全新入門休旅於新場地問世，而近來國外更有新消息表示，該車於泰國將以CX-20來命名，後續將成為全球戰略車，未來也有望繼承CX-3之名成為後繼車款！

▲Mazda將在今年於泰國首發全新油電休旅！（預想圖／翻攝自《Bestcar.JP》、Thailand Board of Investment）

▲泰國預計命名為CX-20，其他市場則有可能命名為CX-3。

Mazda全新油電小休旅未來對手應就是TOYOTA Yaris Cross與Corolla Cross，而將成為其他市場CX-3後繼接班人，目前Mazda CX-3久未改款，加上更有CX-30產品，因此在CX-3缺乏市場競爭力情況下，這輛油電小休旅將來補位CX-3戰略位置。

來自日本媒體繪製的最新預想圖來看，全新油電小休旅賦予最新家族化特徵，顏值相當年輕、動感，未來即將問世的新一代CX-5也將擁有最新家族化設計，加上Mazda正積極拓展油電、新能源技術，全新油電休旅能為品牌帶來更好的市場競爭力。

▲Mazda將在今年於泰國首發全新油電休旅！（預想圖／翻攝自《Bestcar.JP》、Thailand Board of Investment）

▲油電小休旅首發預計在泰國投產，接著銷往其他市場。（圖／翻攝自Thailand Board of Investment）

東南亞市場的入門休旅相當競爭，該級距不僅有TOYOTA Yaris Cross，甚至還有三菱Xforce、Nissan Kicks、HONDA ZR-V、HR-V等強敵，全新CX-20將採用油電進攻一級戰區，將從泰國生產成為全球戰略車銷往其他市場，這款CX-20熱門休旅車台灣未來也有高機率會導入。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

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