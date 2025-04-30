台灣特斯拉將推「Model Y限量首發版」　專屬配件搶先公布！

▲台灣特斯拉繼今年初開放官網預購、3月增添入門RWD車型後，今（30）日也預告會有「Model Y Launch Series限量首發版」。（圖／翻攝自Tesla，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣特斯拉（Tesla）新一代Model Y於今年初開放官網訂購，也即將在近期進行首批交付，原廠今（30）日也在官方IG預告將推出「Model Y Launch Series限量首發版」，擁有眾多獨家配置，並透過影片提前預覽。

台灣特斯拉將針對新一代Model Y推出限量首發版， 首發版將擁有獨家配置，包括專屬車尾銘牌、迎賓燈、紀念款腳踏板、黑色麂皮內裝紀念字樣，為首批下訂車主提供專屬禮遇，不過目前並未透露Model Y首發版的限量台數。

▲台灣特斯拉也預告Model Y限量首發版有專屬銘牌、迎賓燈、腳踏板、黑色麂皮內裝、中控充電台字標等，不過並未公布限量台數。



目前台灣特斯拉Model Y共有RWD後輪驅動、Long Range全輪驅動兩車型，售價分別為189.99萬、229.99萬。其中入門RWD搭載19吋輪圈，具有WLTP最大續航517公里、靜止加速破百5.9秒的表現，可支援最大175kW直流快充，充電15分鐘可跑238公里。

至於Long Range雙馬達全驅車型則具有603公里續航力、靜止加速破百4.8秒表現，最大支援到250kW快充，並可選配20吋輪圈。新Model Y外型更加銳利，換上貫穿式燈條、新款尾燈造型，座艙皆採15.4吋中控螢幕、8吋後座觸控螢幕。

▲台灣特斯拉Model Y共有RWD後輪驅動、Long Range全輪驅動兩車型，售價分別為189.99萬、229.99萬，即將在近期首批交車。