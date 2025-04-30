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763萬起！BMW「最強M5房車、旅行車」登台　首採油電動力727匹

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW全新第7代M5 Sedan、M5 Touring旅行車上市，其中M5 Touring更是睽違15年重返陣容。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

在去年11月展開預售後，BMW汎德今（30）正式發表全新第7代M5 Sedan（G90）、M5 Touring旅行車（G99），新M5不僅是歷代最強、同時M5 Touring更是品牌繼E34、E61後的第3款M5性能旅行車、睽違15年重返陣容，重要性不言而喻。

BMW M5
M5 Sedan房車：763萬
M5 Touring旅行車：775萬

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW新M5 Sedan、Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新M5 Touring也是品牌繼E34、E61後的第3款M5性能旅行車。

新M5首度採用PHEV高性能油電系統，以S68 4.4升V8雙渦輪引擎、14.8kWh電池、電動馬達與8速M Steptronic變速箱組成，具有綜效馬力727匹／102公斤米扭力，使M5房車0-100km／h加速僅3.5秒、M5旅行車則是3.6秒，不僅是歷代最強M5、車重也是最重（房車2,435公斤、旅行車2,475公斤）。

▲BMW新M5 Sedan、Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新一代M5首度採PHEV高性能油電動力，以4.4升V8雙渦輪引擎、14.8kWh電池、電動馬達與8速M Steptronic變速箱組成，具有綜效馬力727匹／102公斤米扭力。

新M5具有BMW飾光水箱護罩、熏黑頭燈、亮黑外觀套件及100mm 4出尾管展現霸氣身形，另外也標配全景玻璃車頂，並可選配M碳纖維套件（房車專屬、碳纖維車頂）、M碳纖維陶瓷煞車，後者可再減輕車重25公斤。

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新M5採前6活塞卡鉗x408mm碟盤、後單活塞卡鉗x398mm碟盤，另可選配升級M碳纖維陶瓷煞車，可再減輕車重25公斤。

座艙則採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW Operating System 8.5影音系統，具有新款M Nappa真皮平底方向盤（含12點鐘標記、M1／M2快捷鍵）、M Merino雙前座通風加熱跑車座椅、M環繞光幕、Alcantara麂皮頂篷、M碳纖維飾板等。M5旅行車具有501公升-1,630公升後行李廂空間，實用性更甚。

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新M5採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，具有新款M Nappa真皮平底方向盤、M Merino雙前座通風加熱跑車座椅、M環繞光幕、M碳纖維飾板等，其中M5旅行車更具備501公升-1,630公升後行李廂空間。

新一代M5皆採前鋁合金雙A臂、後鋁合金多連桿、M跑車化電子懸吊系統，並針對引擎腳、避震塔經過強化，同時也首度標配整合式後軸轉向系統（後輪轉向最大可達1.5度），加上5種駕駛模式（Comfort、Sport、Sport Plus 、Dynamic、Dynamic Plus模式），提供強悍靈敏的操駕樂趣。

▲BMW新一代M5、M5 Touring上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲M5也首度標配整合式後軸轉向系統（後輪轉向最大可達1.5度）、全景玻璃車頂。

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