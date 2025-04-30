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Suzuki「新輕型電動貨車」展開實地測試　最快明年推出問世

▲Suzuki展開電動輕型卡車示範實驗。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki於日本展開電動輕型貨車的示範實驗，該車以Carry輕型商用車打造，並把車輛出租給農戶使用一年，檢驗是否能符合實際情況使用。（圖／翻攝自Suzuki）

記者林鼎智／綜合報導

瞄準輕型電動商用車市場，日本Suzuki（鈴木）近期在當地展開示範實驗，以輕型商用車Carry為基礎，打造出一款BEV輕型電動貨車，並在靜岡縣濱松市、熊本市進行測試，將車輛出租給農業用戶一年使用，檢驗該BEV輕型電動貨車在農場的可用性。

Suzuki除了打造出輕型電動貨車、出租給農戶實際使用外，該車也考慮到V2H（Vehicle to Home）功能、太陽能板回充電力等應用，希望能滿足更多潛在需求，並達到BEV電動車實現太陽能自產自用的目標，實現不需要過多電池的「精簡型電動車」。

Suzuki與東京R&D株式會社、Ellie Power、Mikuni、LLC Office F Vision等合作夥伴共同開發這款能耗最低的電動車，將根據不同市場、使用情況達成最佳能源效率。不過Suzuki目前對於該試驗車輛仍相當保密、並未公布相關數據，若以現行販售的Carry輕型貨車（660c.c.直列3缸引擎、50匹最大馬力／6公斤米扭力）來看，預料至少也會有相近的輸出表現，最快明年就會有更多消息。

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