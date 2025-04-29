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台灣Suzuki Ignis聯名「黃阿瑪特仕車」！萌系可愛風　貓奴肯定興奮

▲Suzuki igins（圖／記者徐煜展攝）

▲「黃阿瑪特仕車」滿滿貓咪元素，與Ignis一拍即合！（圖／記者徐煜展攝、Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前的咖波特仕車廣受好評後，台灣Suzuki於4月29日與與知名貓咪自媒體品牌「黃阿瑪的後宮生活」合作，發表全新 Ignis「黃阿瑪特仕車」，滿滿的貓咪風格彩繪，肯定讓不少女性、貓奴粉絲喜愛！ Ignis基本售價69.5萬，而黃阿瑪聯名套件售價約3萬左右，就能把黃阿瑪特仕車開回家。

▲「黃阿瑪特仕車」滿滿貓咪元素，與Ignis一拍即合！

▲Suzuki igins（圖／記者徐煜展攝）

▲Suzuki igins（圖／記者徐煜展攝）

▲車身滿滿萌系可愛風，大玩創意。

特仕車以「黃阿瑪」為主題，車身採用專屬的皇阿瑪彩繪，包含車頭引擎蓋上的皇阿瑪表情貼紙、車側的後宮成員圖案，以及車尾的黃阿瑪與其他貓咪角色，展現出濃厚的萌系風格。

外觀、車內，都能感受到黃阿瑪無處不在的萌力，提供多項專屬配件選購，包括車身彩貼、內裝飾板等，讓車主能夠打造獨一無二的個性化座駕。

▲Suzuki igins（圖／記者徐煜展攝）

▲Suzuki igins（圖／記者徐煜展攝）

▲Suzuki igins（圖／記者徐煜展攝）

▲「黃阿瑪特仕車」滿滿貓咪元素，與Ignis一拍即合！

▲Ignis小車靈巧，省油更是有不俗表現。

此次聯名合作不僅展現了Suzuki對於創新與個性化的追求，也讓喜愛「黃阿瑪的後宮生活」的粉絲們有機會將喜愛的角色帶上街頭，成為最吸睛的焦點。

特仕車基於全新世代Ignis車型，搭載1.2升自然進氣引擎，結合 CVT 無段變速箱，具備83匹馬力、11公斤米扭力，此外，可繳出平均油耗每公升19.9公里的優異油耗表現。

Ignis以小巧靈活的車身，搭配SUV的高視野與出色機能，不論是日常通勤還是周末出遊，都能輕鬆應對。現在正是入主好時機，把握限時優惠，讓Ignis和黃阿瑪陪您享受更可愛的生活情趣！除了在全台各大經銷展示間能夠發現黃阿瑪的蹤跡之外，於5/01~6/30在台中港三井OUTLET food court 前廣場還有Ignis X 黃阿瑪的後宮生活特展，歡迎一起來尋找屬於你的Ignis。

▲「黃阿瑪特仕車」滿滿貓咪元素，與Ignis一拍即合！（圖／記者徐煜展攝）

▲「黃阿瑪特仕車」滿滿貓咪元素，與Ignis一拍即合！（圖／記者徐煜展攝）

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