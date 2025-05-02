►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

▲小改款後的Corolla Cross在降價升級配備下仍勢不可擋，4月以3,202輛成最暢銷車款。（圖／資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

4月銷售戰報出爐！2025年4月總市場共掛牌32,876輛，較去年同期衰退11.2％，並且也較3月衰退11.8%。單月暢銷車型中，前3名都是TOYOTA，冠軍仍是神車Corolla Cross，也是唯一站上3字頭，其次即將迎來改款的RAV4也在促銷策略下衝上第2，至於電動車方面則是納智捷n7最多，掛牌271輛，重新奪回電動車冠軍。

▲2025年4月銷售Top10。（圖／記者林鼎智製）



值得一提的是，4月豪華品牌共有Lexus NX、賓士GLC入榜，並且在船期到港下分佔第4、第5名，領先TOYOTA ALTIS，而TOYOTA Camry也罕見以519輛進入榜單，與Altis成為唯二進榜的4門房車。而國產中型休旅3雄也都進入榜單，其中福特Kuga在推出溫莎曜影版後反應不錯，領先Honda CR-V及Hyundai Tucson L，不過Tucson L也在4／22迎來小改款車型，後續表現值得關注。

▲福特Kuga在4月推出溫莎曜影版後帶來銷售成長，4月奪下國產中型休旅冠軍。



▲Hyundai Tucson L也在4月底推出小改款車型，後續反應值得注意。



商用車方面，中華J Space以1,687輛居冠，領先TOYOTA TOWNACE（1,521輛），同時中華商用車如Delica、Zinger也表現穩定，分別繳出620輛、480輛。電動車方面，則以納智捷n7掛牌271輛奪冠，領先特斯拉Model 3（133輛），重新奪回電動車冠軍寶座，至於Model Y也將在近期迎來改款車型，後續有望帶來一波銷量。

▲CMC中華汽車J Space成為商用車冠軍，4月 共掛牌1,687輛 。（圖／翻攝自CMC中華）