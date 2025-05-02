TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級！黑化超帥油電又省油

▲新年式TOYOTA Camry北美亮相！將在今年稍晚開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA超帥的Nightshade Edition黑化特仕版又來了！這次主角輪到才剛發表不久的第9代TOYOTA Camry，將黑化美學與運動氛圍進一步強化，讓TOYOTA Camry展現更獨特的個性化風格，其外觀不僅夠帥，2.5升油電又能為Camry帶來亮眼的節能油耗！

▲外觀採用大量黑化套件。

隨著新年式TOYOTA Camry北美即將開賣，原廠為車迷準備了Camry Nightshade Edition小驚喜，外觀採用大面積黑色料件，包含蜂巢狀水箱護罩、前後保桿下擾流、後視鏡、門把等採用黑化處理，視覺上更具侵略性。標配的 19 吋黑色鋁圈搭配黑化徽飾，進一步呼應整體Nightshade黑化主題。

▲內裝採用黑色座椅搭配白色車線條。

內裝則延續外觀的運動感，座椅材質經過修改，提升質感與舒適性，以黑色為主的皮革座椅，搭配白色線條營造更有質感的層次，並換上金屬油門與剎車踏板，營造戰鬥氛圍。

其他配備另有皮革方向盤與換檔撥片，並配有 7 吋數位儀錶及 8 吋中控觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay／Android Auto 及手機無線充電功能。

▲第9代TOYOTA Camry北美全面採用2.5升油電，取代過去的V6動力。

新年式也新增更特別的Dark Cosmos藍色烤漆新車色，在光影折射下，帶來豐富的視覺變化效果。動力全車系採用第5代THS油電，2.5 升4缸引擎搭配電動馬達與鋰電池，提供前驅與四驅兩種配置，最大綜效馬力分別為225 匹與232匹馬力等規格。