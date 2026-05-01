周焦點／歐系進口90萬內　LEXUS大改款新車上市　福特Focus停賣

▲第二季中型休旅火藥味濃！新CR-V流出接單價，不少品牌也有重點新車上市。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周國產、進口市場都有大動作，福斯推出新年式Polo，售價88.8萬，搭配最新優惠促銷能下殺到73.5萬入手；國產休旅重頭戲來了，HONDA CR-V預告6月上市，車型售價搶先流出；陪伴台灣市場25年，福特Focus從官網默默下架。

▲新年式Polo搭載省稅金的1.0升渦輪，而性能版的Polo GTI已經開始出清，待完售後不再導入。

新年式Polo仍提供4款車型（連結），入門款Life、頂規GTI開價88.8與124萬不變，不過中間新增Advance、R-Line兩款新車型取代舊有車型，雖然2款新車型售價相較過去多了2、3萬，售價為94.8與99.8萬。

台灣福斯汽車同步推出多重優惠方案，包含現金購車方案現金折扣15,000 元、政府汰舊換新減徵貨物稅最高10萬元，以及福斯人禮遇計畫白金卡會員現金購車補助20,000元等，最低75.3萬元起即可入主新年式Polo。

▲新CR-V不少業務偷跑接單，汽油接單價99.9萬、油電為122.9萬。

台灣國產新HONDA CR-V預告6月上市（連結），這次重點除了維持入門的1.5升汽油渦輪，更是與海外規格同步，首度導入2.0升油電，汽油、油電共計有4款車型，汽油流出售價99.9萬起，而油電為122.9萬起。

▲福特六和下架Focus，向暢銷國民車告別。

作為台灣暢銷國民車之一，福特Focus走過20多年歲月，已經在台灣福特六和官網悄悄下架（連結），為配合海外原廠策略，Focus、Kuga都無後繼車規劃，導致台灣市場必須忍痛送走Focus、Kuga，未來由Territory擔任國產銷售主力。

▲新一代LEXUS ES台灣上市！油電、電動版雙動力可選。

第8代LEXUS ES本周在台上市（連結），以油電、電動版雙動力齊發，油電售價177萬起，電動版205萬起，新一代LEXUS ES外觀、內裝、動力、安全等大進化，油電換成更符合台灣稅賦的2.0升動力，首度導入的電動版也有不少看點，加上車室大空間優勢，要在豪華房車市場給對手好看。