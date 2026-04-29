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60萬有找「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款！新平台搭配省油新油電

▲日本TOYOTA商用車扛霸子Hiace再流出大改款資訊。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA商用車扛霸子Hiace再流出大改款資訊。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是台灣有賣的TOYOTA Hiace，在日本Hiace與台灣規格不同，但同樣都是商用取向，而在日本家喻戶曉的TOYOTA Hiace也將迎來新一代大改款，最新消息指出，下一代Hiace將朝舒適家用靠攏，改搭TNGA平台並搭上省油新油電。

▲日本TOYOTA商用車扛霸子Hiace再流出大改款資訊。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Hiace日本今年才推出新年式，立即造成搶購旋風，甚至還一度暫停接單。

TOYOTA Hiace在日本相當暢銷，今年1月剛推出新年式訂單立即秒殺，售價286～463.38 萬日圓，約台幣 58～92 萬元，不僅具備載貨的車室大空間，車內更是提供多達9人座的規劃，見證它在日本的高人氣。

▲日本TOYOTA商用車扛霸子Hiace再流出大改款資訊。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代Hiace外型將取自概念車最新設計，並優化車內行車舒適度。

作為在日本高人氣商用MPV，大改款動向自然備受關注，新一代Hiace將改採TNGA平台打造，整體結構將與現行H300世代共享部分零件，但在安全性與乘坐舒適度方面會有顯著提升，最大改變在於車身設計從過去的「平頭」布局，轉為「半平頭」形式，引擎位置也從中置改為前置，能有效降低車室噪音與震動，改善長途乘坐體驗。

動力配置方面，入門車型預計搭載2.0升四缸汽油引擎，輸出約136匹馬力，而重點則是導入Hybrid油電系統，以2.5升引擎搭配電動馬達，綜效輸出上看220匹馬力，平均油耗可達20km/L，續航力更有機會突破1,000公里，兼顧性能與節能表現。

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