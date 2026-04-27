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TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

▲國外再釋出超殺的Crown Sport改裝套件！今年想買的車迷有改裝參考範本了。（圖／翻攝自Tom`s Racing）

▲國外再釋出超殺的Crown Sport改裝套件！今年想買的車迷有改裝參考範本了。（圖／翻攝自Tom's Racing）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣原廠今年計劃的TOYOTA Crown Sport跑旅，相信已經是不少車迷口袋名單，近來豐田愛用改裝廠之一的Tom's Racing品牌，為Crown Sport量身打造殺氣騰騰的新外觀，台灣屆時想成為Crown Sport的車主，又多了一組改裝範本！

▲國外再釋出超殺的Crown Sport改裝套件！今年想買的車迷有改裝參考範本了。（圖／翻攝自Tom`s Racing）

▲Crown Sport搭配新套件，營造更低趴的侵略氣息。

Crown Sport是近年TOYOTA設計語言中最吸睛的作品之一，也被車迷譽為「豐田法拉利」，此次經由Tom's Racing操刀後，透過前保桿下擾流、側裙與後保桿等套件加持，再搭配亮黑塗裝與新增尾翼，讓整體視覺更具侵略性，高速穩定性也同步提升，直接把帥度提升到另一個層次。

▲國外再釋出超殺的Crown Sport改裝套件！今年想買的車迷有改裝參考範本了。（圖／翻攝自Tom`s Racing）

▲台灣今年進口將以PHEV為主。

其他地方也不馬虎，腳下換上21吋鍛造鋁圈，採雙色切削設計，與車身跑格形成強烈呼應，整體氣勢逼近性能車等級，對於喜歡改裝風格的買家來說吸引力十足。

日本提供2.5升Hybrid與2.5升PHEV插電式油電兩種選擇，分別具備234匹與306匹綜效馬力，其中PHEV版本還擁有約90公里純電續航，兼顧性能與節能表現，而台灣進口導入車型將以PHEV為主力，意味著未來不只省油，在特殊狀況下還能一滴油不沾。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Sport

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