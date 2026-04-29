台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入！全新Nissan Z跑車同步回歸

▲裕隆日產呼應美製車關稅效應！預告5月13日有重點規劃。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆日產準備在5月13日投下震撼彈！釋出的媒體預告，已經透露出Nissan Z跑車即將回歸，同時5月13日重點不只是1款跑車這麼單純，更被視為品牌下一階段產品與進口策略的重要轉捩點，預期在現場將同步揭露「美製車零關稅」多款新車規劃，讓整體關注度再度升溫。

▲Nissan Z跑車回歸，搭載2.0升渦輪要與TOYOTA、HONDA較勁雙門跑車市場。

首先最讓人興奮的肯定的是Nissan Z跑車回歸，繼Nissan 350Z與Nissan 370Z退出台灣後，Nissan在性能車市場一度缺席，如今藉由新世代Z跑車重返戰線，象徵品牌重新點燃駕馭熱情。不過相較於情懷滿點的跑車話題，真正影響市場規模的，反而是後續一系列美製車導入的規劃。

▲發表會現場也會同步爭取更多美製車零關稅車款。

裕隆日產將藉由此次Z跑車活動，將進一步說明旗下多款美製車型的導入規劃，其中包含Nissan Pathfinder、Nissan Frontier與Nissan Murano等主力產品線，涵蓋SUV與皮卡等近年台灣市場成長快速的級距。同時，高階豪華品牌Infiniti也透過QX65加入戰局，強化豪華休旅產品佈局。

5月13日這場發表會，表面上是宣告Nissan Z回歸，但背後更像是一場產品戰略藍圖規畫，從性能跑車到多款美製休旅、皮卡，再到豪華品牌佈局，裕隆日產Nissan與Infiniti未來在台灣市場的走向，屆時將一次說清楚，也勢必牽動整體車市競爭版圖。