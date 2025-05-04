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凱迪拉克第5款性能車型「Optiq-V預告今夏亮相」！最快2026開始交車

圖文／7Car 小七車觀點

Cadillac 日前宣布將推出品牌第五款 V-Series 性能車型 Optiq-V，將與 CT4-V、CT5-V、Escalade-V、Lyriq-V 並列，在性能表現上將會比標準車型顯著提升，預計將於今年夏天亮相，最快在 2026 年開始交車。

▲Cadillac 宣布將推出品牌第五款 V-Series 性能車型 Optiq-V。

雖然目前官方並未完整公開全車樣貌，但是可以預期 Cadillac Optiq-V 外觀上大致與現行標準版相同，但在側裙以及尾門上貼有專屬 V-Series 銘牌，同時還擁有全新設計的多輻式雙色輪框。此外，後擋風玻璃下方還新增了一組鴨尾，預期可以強化高速時的下壓力表現。

動力除了會進行升級之外，Optiq-V 也會比照 V-Series 的傳統，將煞車和懸吊也進行升級。車內方面則會在方向盤左側多出了一個 V 按鍵，可提供更強大的性能並提升操駕體驗。

現行所推出的 Cadillac Optiq 主要以雙馬達搭配四輪驅動配置，並搭載一電池容量為 85kWh 的電池模組，原廠宣稱預計可提供 300hp 的最大馬力以及 479.9Nm 的峰值扭力。充電及電力續航方面，原廠宣稱，於充滿電後續航里程預計可達 482.8km，使用 DC 直流快充可約在 10 分鐘內增加最多 127.1 km 的續航里程。至於 Optiq-V 的部分，整體性能將會大幅提升，並且將會進行輕量化工程，來滿足續航里程的需求。

臺灣市場方面，裕隆汽車於 2005 年 7 月與通用汽車合資成立「裕隆通用汽車股份有限公司」，經營 Buick、Cadillac 品牌之銷售，並於 2012 年結束代理，但國內仍有一群死忠的美式車迷，仍有貿易商鎖定商機引進。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克Optiq-V高性能汽車新車

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