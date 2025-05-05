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鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海Model B、納智捷n5預計5月取得合格證！9月開啟預售。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

4月底於台灣智慧移動展亮相的鴻海Model B全新電動車再度引起消費者關注，事實上，鴻海Model B已經準備在5月取得上市合格證明，並已經有消息流出表示，若雙方合作洽談順利，納智捷將在第3季9月啟動量產n5預售，要拚今年底首批交車！

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新納智捷n5將再為市場帶來價格震撼彈。

台灣百萬有找電動車即將再加1，鴻海Model B將為納智捷n5市售量產，於4月底現身的Model B已經為上市作暖身預熱，有望在9月由納智捷公告車型與接單預售價，若產能供應狀況順利，納智捷n5最快能在今年底前拚交車。

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲市售版將有2種配置，統一採58度電池。

市場量產的n5規格，目前流出消息有單馬達後驅、雙馬達四驅2種配置，電池統一採58度容量，單馬達後驅版具備230匹馬力與34.7公斤米扭力，而雙馬達四驅則為性能車型，馬力預計300匹以上水準。

鴻海電動車除了積極布局台灣市場，本周預計會正式公告與國外客戶的合作方案，將和日本三菱展開密切合作，雙方合作第1款車輛，有很大機會就是台灣今年要上市的Model B跨界電動車。

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