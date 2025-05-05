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台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

▲福斯Passat Variant正式登場。（圖／翻攝自福斯）

▲新一代福斯Passat Variant售價流出！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

4月才剛發表改款新Golf、Golf Variant，而5月還有旅行車家族空間最優秀的Passat Variant即將登場，進一步的車型售價已悄悄在財團法人保發中心曝光，2款車型售價從200萬起跳！

▲福斯Passat Variant正式登場。（圖／翻攝自福斯）

▲雙車型都採用2.0升渦輪，售價205、232萬。

保發中心意外搶先曝光新一代Passat Variant售價，分別有330 TSI R-line、430 TSI R-line Performance兩種規格，外觀均採用帥氣的R-line運動化套件，搭載2.0升渦輪引擎，輸出具有204匹馬力、265匹馬力，流出售價為205萬、232萬，不過後續尚待台灣福斯原廠公布為主。

▲福斯Passat Variant正式登場。（圖／翻攝自福斯）

▲Passat Variant擁有優秀的空間規劃。

重返台灣市場的Passat Variant，空間可是旅行車家族中空間優秀代表，甚至比Golf Variant更突出，尺碼4,917x1,825x1,506mm、軸距達2,840mm，成為福斯旗下史上空間機能強勢的產品代表作。行李廂容積相較過去增加40L來到690L，後排座椅傾倒後達到1,920L。

車內採用旗下最新的第4代多媒體車載系統，12.9吋中控螢幕、10.25吋數位儀錶相當大氣，其中控螢幕最大能升級到15吋，相較舊世代Passat老氣形象，新一代Passat外觀、內裝都更年輕，整形相當有感。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenPassat

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