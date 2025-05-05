「TOYOTA INNOVA 7人座MPV」外觀內裝升級又省油！折合新台幣114萬

▲印度推出INNOVA特仕車！2.0升油電作主打。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

徹底轉型成家用7人座MPV的TOYOTA INNOVA，印度於5月推出最新的Exclusive Edition特仕車，以標準款頂規車型ZX(O)為基礎，賦予多項外觀、內裝升級套件，展現更具質感的家用MPV高級感，售價325.8萬盧比，折合新台幣114萬。

▲INNOVA搭上黑化套件，帥氣又顧家。

與過去台灣商用車不同，於印度、東南亞市場轉型成家用7人座MPV的新一代TOYOTA INNOVA，乃是採用TNGA平台打造。印度最新上市的Exclusive Edition特仕車，以Super White 與 Pearl White 兩種白車色作主打，搭配黑色車頂與B柱，營造出更具運動感的外觀。

車頭引擎蓋上新增黑色「INNOVA」字樣，前後保險桿、輪拱飾板、車側後視鏡與鋁圈皆採黑化處理，並在車尾加上「Exclusive」專屬銘牌，強化辨識度。

▲內裝升級無線手機充電板，以棕色與黑色混搭提升質感。

內裝方面，車艙採用雙色設計，儀表台、座椅、車門飾板與中央扶手均以深棕色與黑色搭配，提升整體質感。此外，Exclusive Edition 版本新增無線手機充電板、空氣清淨機與腳部照明燈等實用配備。

其他配備更有全景天窗、氣氛燈、通風座椅、第2排電動 Ottoman 腿靠座椅、10.1 吋觸控螢幕、7 吋數位儀錶、JBL 音響系統，當然招牌的TSS安全防護也沒少。

動力採2.0 升4缸自然進氣引擎搭配電動馬達，綜效輸出為186 匹馬力，並配備 e-CVT變速箱。官方公布的平均油耗為23.24km/L，支援純電行駛。