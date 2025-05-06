「三菱入門小車」折合新台幣40萬有找！鎖定TOYOTA Yaris、Vios雙神車

▲東南亞市場的三菱Mirage持續進化！菲律賓即將推出新年式。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

經典的三菱Mirage雖然陸續將退出北美、歐洲市場，不過在東南亞市場仍是受到不少歡迎，尤其平易近人的售價，加上掀背、房車的豐富選擇，讓三菱Mirage持續深耕東南亞市場，近期將在菲律賓推出新年式，當地售價折合新台幣40萬有找！

▲菲律賓新年式Mirage售價折合新台幣40萬有找！

現行款三菱Mirage從2011年登場，銷售14年途中歷經2次小改款，雖然原廠並未有更新改款換代計劃，但由於競爭激烈的入門級距，讓三菱Mirage即將推出新年式抗衡對手TOYOTA Yaris、Vios。

儘管 Mirage 在其他市場逐漸退場，但在東南亞仍具競爭力。新年式 Mirage預計將延續現有設計與動力配置，搭載 1.2 升三缸自然進氣引擎，搭配 CVT 變速箱，具有80匹馬力、16.58km/L平均油耗。

▲Mirage還另有G4房車版本。

目前在菲律賓市場，Mirage 的起售價約為71.1萬披索（折合新台幣36.9萬元），對於預算有限的消費者而言，是一款具有吸引力的選擇。此外，Mirage還另有G4 四門房車提供更大的後座與行李廂空間，滿足家庭用車需求。