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福特「經典7人座休旅」北美停產！奮戰17年官網發文說再見

▲福特Edge北美4月底停產，走向歷史！（圖／翻攝自福特）

▲福特Edge北美4月底停產，走向歷史！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特Ford經典休旅再減1，除了日前公布的Focus、Kuga將陸續停產外，近來北美市場的Edge也含淚向車迷說再見，官網感謝銷售17年的Edge 7人座休旅，還特別於官網感性發告別文。

▲福特Edge北美4月底停產，走向歷史！（圖／翻攝自福特）

▲官方特別感謝Edge，感性發出告別文。

福特Edge自 2007年於加拿大工廠生產，至 2024 年停產前，累計生產超過 200 萬輛，北美4月底停產後，未來Edge車系成為大陸市場專屬。北美市場Edge 庫存所剩無幾，截至3月底，僅剩約 1,000 輛新車在庫，較1月的 2,400 輛大幅減少。因此，北美消費者想買Edge，可能必須考慮購買中古車。

▲福特Edge北美4月底停產，走向歷史！（圖／翻攝自福特）

▲福特Edge北美4月底停產，走向歷史！（圖／翻攝自福特）

▲大陸去年推出新一代Edge L，與Mondeo房車都是大陸市場專屬。

隨著北美市場停售，福特Edge成為大陸市場專屬，去年大陸長安福特推出新一代Edge L，尺碼5,000x1,961x1,773mm、軸距為2,950mm，提供5人、7人座2種規劃，並具有2.0升渦輪、2.0升渦輪油電等動力。

大陸發表長軸的新一代Edge L，具備不俗的車室空間以及亮眼動感外型，車內還有超大的27吋多媒體螢幕，並具有540度環景攝影、雙色內裝、恆溫空調等舒適配備，後廂最大可達到2,876L容積空間。

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關鍵字：FORDExplorerKUGASUV7人座四驅越野EDGE

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