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保時捷組織調整「裁員3900人」　電動車放緩、擴大PHEV油電陣容

▲保時捷調整電動車策略。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷於股東大會中宣布將調整電動車策略，圖左為保時捷總裁Oliver Blume、右為董事會主席Wolfgang Porsche。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）今（21）日舉行股東大會，除了公布每股2.3歐元（折新台幣78.5元）的股息外，同時也將進行產品組合及組織調整，除了電動車外也會擴展內燃機與PHEV插電式油電車型陣容，並透過裁員進行人事成本優化。

保時捷表示，目前正透過全面的重組來應對市場變化，其中有鑑於全球電動車轉型延長，保時捷將策略性的重新定位電池業務，並將其擴展到產品陣容上，以涵蓋更多內燃機、插電式油電車款。

▲保時捷調整電動車策略。（圖／翻攝自Porsche）

▲有鑑於全球電動車轉型延長，保時捷將策略性調整電池業務，將其擴展到產品陣容上，以涵蓋更多內燃機、插電式油電車。

成本優化方面，保時捷預計到了2029年將裁員3,900人，並且管理階級與工會將在今年下旬展開結構性調整協商，提高保時捷品牌的中長期效益。由於電池業務的重整及新產品等大量投資，保時捷也預估2025年財報的特殊支出總額將高達13億歐元（折合新台幣約443.7億）。

▲保時捷調整電動車策略。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷也公布2024年總銷售額達401億歐元，去年共賣出310,718輛車。

保時捷也公布2024年全球銷售額達401億歐元，集團營運利潤降到56億歐元，合併營銷回報率達14.1%，汽車淨現金流達37億歐元，與2023年紀錄幾乎持平。車款方面，保時捷2024年共賣出310,718輛車，儘管銷量較前年微幅下降，但在歐洲、德國、北美以及海外與新興市場等5個區域中共有4區創下銷售新高，銷量下滑主因在大陸市場衰退，至於最暢銷車型仍是 Cayenne（102,889輛），領先 Macan（82,795輛）和 911跑車（50,941輛）。

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