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Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

▲美規Lexus RZ升級。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus RZ新年式升級，首度新增F Sport車型、並導入模擬手排功能。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在美規TOYOTA bZ、Subaru Solterra改款後，美規Lexus也針對RZ進行新年式更新，共提供RZ350e前驅、RZ450e AWD與新增的RZ550e F Sport AWD三車型，同時也首度導入電動車手排模擬功能，具有更多駕駛樂趣。

▲美規Lexus RZ升級。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus RZ共有單馬達的350e、雙馬達450e及最強悍的550e F Sport。

美規新RZ優化電動系統，其中入門RZ350e具有221匹、RZ450e則是308匹，最強悍的RZ550e F Sport AWD則是402匹，靜止加速破百4.1秒，後者還導入M模式，可透過換檔撥片提供模擬手排功能，同時外觀也具有專屬黑化F Sport套件，包括F Sport專屬銘牌、後擾流、前後保桿飾條、水箱護罩樣式及20吋空氣力學輪圈，另外也有專屬的Wind車色，該車色為帶點金屬光澤的淺灰色，而全車系共提供7種單色塗裝及4種雙色選擇。

▲美規Lexus RZ升級。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus RZ升級。（圖／翻攝自Lexus）

▲新RZ皆採NACS特斯拉快充規格，交流慢充效率也從7kW提升至11kW。

新一代RZ皆採用NACS特斯拉快充規格，同時慢充也從原本的7kW提升至11kW，在直流快充下僅需30分鐘即可完成10-80%充電。電池組皆為74.69kWh，在EPA規範下，入門RZ350e即具有483公里續航力、RZ450e為418公里，頂規RZ550e則搭載76.96kWh電池，最大續航力為362公里。

▲美規Lexus RZ升級。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus RZ升級。（圖／翻攝自Lexus）

▲新RZ 550e F Sport採黑色Ultrasuede麂皮、藍色縫線搭配，並且還有手排模擬功能，可透過換檔撥片操作。

座艙方面延續極簡風格，美規新年式RZ也升級Dynamic Sky全景玻璃車頂，可在不透明狀態下提供遮陽效果；RZ550e還採用黑色Ultrasuede麂皮、藍色縫線內裝搭配，並具有小型幾何圖案設計的中控台、F Sport方向盤徽飾與鋁合金油門踏板組，售價及上市時程則尚未公布。

▲美規Lexus RZ升級。（圖／翻攝自Lexus）

動力系統 RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e F SPORT AWD
車長 4805 mm 4805 mm 4805 mm
車寬 1895 mm 1895 mm 1895 mm
車高 1635 mm 1635 mm 1635 mm
軸距 2850 mm 2850 mm 2850 mm
車重 2041 kg 2155 kg 2268 kg
輪胎尺寸 457 mm / 508 mm 457 mm / 508 mm 508 mm
預估續航力 約 483 公里 約 418 公里 約 362 公里
預估電力消耗 166 Wh/km 190 Wh/km 219 Wh/km
總電力 74.69 kWh 76.96 kWh 76.96 kWh
充電接頭類型 北美充電系統 (NACS) 北美充電系統 (NACS) 北美充電系統 (NACS)
車載充電輸出 11 kW 11 kW 11 kW
系統最大輸出 165 kW (221 hp) 230 kW (308 hp) 300 kW (402 hp)
加速 (0-60) 7.2 秒 4.9 秒 4.1 秒

▲美規Lexus RZ簡易規格表。

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關鍵字：汽車電動休旅Lexus美規RZ450eF Sport350e550e前驅AWD模擬手排馬達

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