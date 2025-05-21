Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

▲美規Lexus RZ新年式升級，首度新增F Sport車型、並導入模擬手排功能。（圖／翻攝自Lexus，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
在美規TOYOTA bZ、Subaru Solterra改款後，美規Lexus也針對RZ進行新年式更新，共提供RZ350e前驅、RZ450e AWD與新增的RZ550e F Sport AWD三車型，同時也首度導入電動車手排模擬功能，具有更多駕駛樂趣。
▲美規Lexus RZ共有單馬達的350e、雙馬達450e及最強悍的550e F Sport。
美規新RZ優化電動系統，其中入門RZ350e具有221匹、RZ450e則是308匹，最強悍的RZ550e F Sport AWD則是402匹，靜止加速破百4.1秒，後者還導入M模式，可透過換檔撥片提供模擬手排功能，同時外觀也具有專屬黑化F Sport套件，包括F Sport專屬銘牌、後擾流、前後保桿飾條、水箱護罩樣式及20吋空氣力學輪圈，另外也有專屬的Wind車色，該車色為帶點金屬光澤的淺灰色，而全車系共提供7種單色塗裝及4種雙色選擇。
▲新RZ皆採NACS特斯拉快充規格，交流慢充效率也從7kW提升至11kW。
新一代RZ皆採用NACS特斯拉快充規格，同時慢充也從原本的7kW提升至11kW，在直流快充下僅需30分鐘即可完成10-80%充電。電池組皆為74.69kWh，在EPA規範下，入門RZ350e即具有483公里續航力、RZ450e為418公里，頂規RZ550e則搭載76.96kWh電池，最大續航力為362公里。
▲新RZ 550e F Sport採黑色Ultrasuede麂皮、藍色縫線搭配，並且還有手排模擬功能，可透過換檔撥片操作。
座艙方面延續極簡風格，美規新年式RZ也升級Dynamic Sky全景玻璃車頂，可在不透明狀態下提供遮陽效果；RZ550e還採用黑色Ultrasuede麂皮、藍色縫線內裝搭配，並具有小型幾何圖案設計的中控台、F Sport方向盤徽飾與鋁合金油門踏板組，售價及上市時程則尚未公布。
|動力系統
|RZ 350e
|RZ 450e AWD
|RZ 550e F SPORT AWD
|車長
|4805 mm
|4805 mm
|4805 mm
|車寬
|1895 mm
|1895 mm
|1895 mm
|車高
|1635 mm
|1635 mm
|1635 mm
|軸距
|2850 mm
|2850 mm
|2850 mm
|車重
|2041 kg
|2155 kg
|2268 kg
|輪胎尺寸
|457 mm / 508 mm
|457 mm / 508 mm
|508 mm
|預估續航力
|約 483 公里
|約 418 公里
|約 362 公里
|預估電力消耗
|166 Wh/km
|190 Wh/km
|219 Wh/km
|總電力
|74.69 kWh
|76.96 kWh
|76.96 kWh
|充電接頭類型
|北美充電系統 (NACS)
|北美充電系統 (NACS)
|北美充電系統 (NACS)
|車載充電輸出
|11 kW
|11 kW
|11 kW
|系統最大輸出
|165 kW (221 hp)
|230 kW (308 hp)
|300 kW (402 hp)
|加速 (0-60)
|7.2 秒
|4.9 秒
|4.1 秒
▲美規Lexus RZ簡易規格表。
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