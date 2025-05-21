台灣「新一代TOYOTA RAV4」和泰回應導入規劃！今年無望還要再等等

▲第6代RAV4重點車全球首發！台灣和泰總代理回應導入規劃。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

全新第6代大改款TOYOTA RAV4引爆全球，日本、北美市場預計今年下半季陸續開賣，而作為台灣熱銷車款的進口RAV4，想必也受到不少台灣消費者熱烈關注，為此台灣總代理和泰也在第一時間回應6代RAV4導入規劃。

▲台灣第6代RAV4約莫明年導入。

台灣和泰對外回應，台灣今年無規劃導入大改款 RAV4，明年的導入時程目前仍在評估中。事實上，由於川普的關稅戰也間接打亂TOYOTA全球生產佈局，未來RAV4生產線一部份轉到北美生產，進行重整產線佈局，因此全球6代RAV4銷售期間也將延後。

▲台灣有望比照國外導入3種外型，動力配置至少將有2.0升汽油、2.5升油電。

第6代RAV4以亮眼、動感3種不同外觀引起討論，標準款、越野款、GR Sport運動款三箭齊發，並首度搭載第6代THS油電、TSS 4.0、全新AI系統介面等，以過去台灣RAV4配置來看，車型選擇有望與國外同步，台灣將首次導入GR Sport，擁有3種外觀。

至於5代RAV4就擁有的2.5升PHEV油電，是否藉由第6代問世導入台灣，目前還未有進一步消息，但台灣除了將有2.5升油電外，考量台灣市場消費習慣，並以LEXUS NX、TOYOTA Camry配置參考，第6代RAV4台灣還會提供2.0升自然進氣作為入門款可能相當高。

▲安全系統首搭TSS 4.0與AI互動系統成為大改款亮點。

內裝具有Arene OS 軟體平台介面，同時標配TSS 4.0安全系統，這些重點配置採進口身分的RAV4，也讓不少台灣車迷期待。全新RAV4台灣預計明年導入，屆時HONDA CR-V、Nissan X-Trail、福特Kuga等國產休旅，勢必得提前作好備戰因應。