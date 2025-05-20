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Infiniti「最暢銷7人座休旅」改款！內外升級、首度推出Sport版

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲Infiniti發表新一代QX60，這款7人座休旅也是品牌最暢銷SUV，此次改款內外觀大幅升級。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Infiniti發表新一代QX60！這款品牌「最暢銷休旅」迎來大改款更新，不僅換上全新內、外觀設計，同時在科技性上也大幅提升，並首度推出Sport版本車型、提供頂級音響系統，預計今年很快就會在北美上市。

7人座休旅的QX60爲Infiniti最暢銷休旅，新車外型設計源自QX80與Artistry in Motion設計語彙，透過大面積黑色水箱護罩、「Digital Piano Key」日行燈條與可發光廠徽營造出動感視覺，同時Pure車型的輪圈也從原本的18吋升級至20吋，其他像是Autograph、Luxe車型也同樣為20吋，但透過不同的樣式進行區別

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲QX60外觀更具運動感、部分車型輪圈也從18吋提升至20吋，同時Sport版本也有專屬配備。 

原廠提供多達10款車色，其中也包括新推出的深綠色塗裝，另外部分車型也提供雙色塗裝選擇。同時新QX60車尾也捨棄廠徽圖案、改以Infiniti字樣代替、搭配AWD字樣，全車還換上更低的車身飾條、讓車型看起來更長更水平、車尾也寬更低。

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲車尾的AWD也具有日式印章風格。

而首次推出的QX60 Sport版本則更多了專屬亮黑色20吋輪圈、深色外飾板，同時保桿下半部的防護版、後尾門上皆具有專屬S標誌；內裝也有更個性化、客製化，標配第2排獨立座椅、藍黑雙色內裝及黑色車頂篷。

座艙方面則新增灰色內裝，並以日式「Shibui」簡約優雅理念設計，標配12.3吋數位儀表、12.3吋中控螢幕及內建Google影音系統，提供Google Maps、Google Assistant、Google Play商店等。另外還有提供雙前座加熱、加熱方向盤、3區恆溫空調、手機無線充電板等，同時部分車型還提供Klipsch頂級音響，具有16隻揚聲器。駕駛輔助系統方面，新QX60高階車型也可選配ProPILOT Assist 2.1輔助系統，可在高速公路上實現完全自動駕駛。

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲座艙採雙12.3吋螢幕，其中Sport車型第2排為獨立座椅。

新QX60動力提供2.0升VC Turbo可變壓縮比4缸汽油渦輪引擎、9速自排變速箱，共有前驅、4驅車型可選，最大馬力達272匹／39.5公斤米扭力，原廠也優化排氣聲浪，該動力也具有最大牽引力2,722公斤、以及平均油耗10.2km／L表現。目前Infiniti尚未公布QX60的售價，新車將在今年夏季於北美開賣、由田納西州Smyrna工廠負責生產。

▲QX60改款 。（圖／翻攝自Infinti）

▲QX60搭載2.0升VC Turbo可變壓縮比汽油渦輪引擎、9速自排變速箱，共有前驅、4驅車型可選，最大馬力達272匹／39.5公斤米扭力。

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