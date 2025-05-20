台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬！比國產休旅還便宜

▲台灣進口Kicks e-Power舊年式促銷，大降價20.1萬。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

進口油電休旅進攻國產油電小車地盤！台灣Nissan Kicks e-Power於官網公告舊年式促銷，原價104.9萬的Kicks e-Power，直接折價20.1萬來到84.8萬，搭配舊換新更是80萬有找！

▲降價促銷針對24年式車型，並能搭配5萬舊換新輔助。

HONDA國產Fit開價82.9萬，而進口的Nissan Kicks e-Power針對24年式車型促銷出清，官網公告直接砍價20.1萬，讓Kicks e-Power不僅下殺80萬級距，更以進口光環威脅到不少國產車級距，同級的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V、現代Mufasa可要當心了。

▲鋰電池提供8年或16萬公里原廠保固。

Kicks e-Power擁有相當出色的節能油耗，並具備完善的安全輔助與趨近於電車的行駛理念，除了帶來有感的促銷，舊年式也提供8年或16萬公里鋰電池保固。

Kicks e-POWER的動力採用一具1.2升3缸自然進氣引擎用作發電，並完全使用電動馬達驅動車輛，與其配合的是2.1kWh的輕量化鋰電池，可帶來136匹馬力與28.5公斤米扭力的表現，並能繳出22km/L的平均油耗。