Honda調整電動化策略「油電車成主力」　4年13款新車、新廠徽曝光

▲Honda社長三部敏弘公布2025業務策略調整，在市場需求放緩下，將電動化策略著重在油電車。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本社長三部敏弘今（20）日公布2025年業務策略調整，其中在市場需求趨緩下，Honda下修原先預估2030年電動車銷售佔比30%的目標；同時Honda將針對需求旺盛的油電車款，自2027年起4年內在全球推出多達13款新車，目標在2030年達成全球銷量360萬台以上，並且以油電車佔220萬輛為主。

▲Honda下修2030年電動車銷售佔比30%的目標，轉而注重油電車，目標在2030年達成全球銷量360萬台以上，並且以油電車佔220萬輛為主。



Honda也提到在電動化過程中將以「智慧化」為核心，目前正在自主開發下一代ADAS駕駛輔助系統，預計將廣泛應用在2027年北美、日本販售的電動車、油電車上，提升產品競爭力；至於大陸市場則會與當地新創公司Momenta共同開發適合當地路況的ADAS系統。

▲Honda目前也正在開發新一代ADAS駕駛輔助系統，屆時將搭載在2027年的新車。



另外，Honda也釋出新的「H」廠徽識別，並預告會應用在2027年推出的新一代電動車、油電旗艦車款。二輪市場方面，Honda截至今年3月的全球2輪銷量達到2,057萬輛，佔全球市場總額40%，並在全球37個國家和地區創下歷來銷售新高，其中特別是印度，將成為最大的二輪市場。

▲Honda也公布新廠徽識別，將會率先搭載在2027年的電動車、以及旗艦油電車款上。



電動摩托車方面，Honda今年2月也在印度推出ACTIVA e:與QC1兩款產品，同時全球戰略車款定位的CUV e:與ICON e:也將在印尼、越南、泰國、菲律賓上市，其中CUV e:也會在今年於歐洲、日本販售。