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TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

海外TOYOTA於5月21日正式發表全新第6代 RAV4，預計將於 2025 年度內率先於日本市場上市，隨後拓展至全球超過 180 個國家與地區。新車延續「Life is an Adventure」的設計理念，外型、內裝與動力全面革新，並首度導入由豐田子公司Woven by Toyota開發的Arene軟體平台，成為品牌邁向軟體定義車輛時代的代表作。全新RAV4首度帶來6代油電與TSS 4.0安全防護系統。

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲標準款主打都會時尚，強調舒適行路質感。

全新 RAV4 最引人注目的革新之一，即為針對不同生活型態與駕駛需求所打造的三種車型風格，每款在外觀設計、底盤懸吊設定與配備上皆有所區別。

首先標準款CORE車型，採用「錘頭式」前臉設計，保留休旅厚重感，同時在線條處理上更為俐落洗練。針對日常通勤與城市駕駛環境進行懸吊調校，提升乘坐舒適性。

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲ADVENTURE越野款擁有更強的四驅越野。

延續5代ADVENTURE越野款命名，外觀配備專屬越野風格前保桿、水箱護罩與霧銀色車底護板，輪距加寬、輪拱更外擴，並採用專屬越野胎與黑色防刮套件，加高離地高度並重新調校懸吊系統，對應更嚴苛的地形挑戰。適合喜愛露營、滑雪、登山等戶外活動的買家。

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Sport運動款強調性能操控。

GR SPORT融合性能美學的跑格設定，前保桿採空力導向設計，大型蜂巢式水箱護罩結合亮黑飾條，運動感十足。專屬 GR 銘牌、黑化車頂與後視鏡外殼、19 吋大尺碼鋁圈提升視覺張力。懸吊系統與車身剛性針對操控表現進行強化，實現更直接的轉向與穩定性。內裝配置專屬 GR 座椅、方向盤與紅色縫線細節，強化戰鬥氣息。

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀多種風格、內裝科技有感進化。
新一代 RAV4 延續 TNGA 平台打造，車身尺寸略有優化，並導入更為霸氣且具現代感的車頭設計元素。車身輪廓融合剛硬線條與流線動感，從不同角度皆展現 休旅應有的力量感。

內裝則採全新「Island Architecture」設計語彙，意即中控台彷若獨立島嶼般的操作區塊，將駕駛導向設計、觸控螢幕、排檔座與冷氣操作區集中布置，大幅提升操作直覺性與質感。

中控螢幕更大來到12.9吋，另有入門款的10.吋，搭配12.3吋數位儀錶，支援 Apple CarPlay／Android Auto。配備新型無線手機充電板、四個 USB-C 快充插孔。中央扶手箱為雙向開啟設計，便於駕駛與副駕共同使用。後座可 6/4 分離倒平，行李廂最大容積達 749L，並優化後車廂開口與地板平整度，提升裝載便利性。

新款 RAV4 是TOYOTA首款導入 Arene OS 軟體平台的量產車型，由旗下 Woven by Toyota 團隊開發，將車輛由硬體主導的時代推向以軟體定義的未來，支援更先進的AI互動操作，新一代多媒體系統 UI 可自訂排版，介面直覺、操作反應更流暢。強化語音助理辨識能力，支援複雜溝通與對話。同時安全防護也變得更齊全，成為品牌首搭TSS 4.0的車款。

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力提供2.5升油電與PHEV。

TOYOTA針對第6代 RAV4 的動力系統進行全面升級，提供 HEV（油電混合）與 PHEV（插電式油電）兩種版本，皆採用第6代全新油電系統。

PHEV 插電式油電系統亮點，採用新世代高效率鋰電池，純電續航從95公里提升至150公里，較前代大幅增加 57%，快充支援 DC 直流快充，30 分鐘即可補充至 80%，導入 V2H 功能，可將電力反向供應給家電（支援緊急備用電源功能）。PHEV前驅馬力268匹、四驅來到320匹。

熟悉的2.5升油電再度進化，這套系統為新世代油電技術，搭載E-CVT變速箱，提供前驅、E-Four四驅，分別能繳出183匹馬力、191匹。

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