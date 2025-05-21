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Lexus「V8引擎後驅運動房車推終極版」！限量500輛北美市場獨享

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 於美國正式發表 2025 年式 IS 500 Ultimate Edition，象徵這款中型運動房車邁入尾聲的重要篇章。自 1999 年問世至今，IS 車系累積銷量達 130 萬輛以上，遍布超過 40 個國家和地區。為向其超過二十年的傳奇歷程致敬，品牌特別推出限量 500 輛的 Ultimate Edition，僅供北美市場販售，預計於今秋上市。

V8 後驅運動房車的最終禮讚　2025 Lexus IS 500 Ultimate Edition 正式登場

IS 500 Ultimate Edition 承襲現行 F SPORT Performance 車型架構，核心搭載 5.0 升自然進氣 V8 引擎，輸出達 472 匹馬力與 395 lb.-ft. 扭力，配備八速 Sport Direct Shift 自排變速箱，維持後輪驅動設定。這具代號 2UR-GSE 的引擎向來以高轉速線性輸出及細膩聲浪為人稱道，也是市場上僅存的自然進氣 V8 動力之一，為內燃機愛好者保留難得的駕馭體驗。

外觀方面，Ultimate Edition 導入全新專屬車色「Wind」，為一款金屬質感淡灰色調，營造出動感與速度感。制動系統升級為 Brembo 六活塞卡鉗與 380mm 通風碟盤，搭配高摩擦係數來令片，強化煞車表現。輪圈則採用 BBS 鍛造 19 吋鋁圈，表面施以霧黑處理，兼具輕量化與剛性表現，進一步強化車輛視覺戰鬥感。

車艙內裝也經過精心設計，以 Circuit Red 與黑色為主調，座椅採 NuLuxe 與 Ultrasuede 混搭材質，結合 LFA 風格真皮方向盤與排檔頭，營造濃厚性能氛圍。紅色安全帶、專屬序號銘牌、雷射雕刻時鐘面板與 Ultimate Edition 專屬的多功能顯示開機動畫，都展現高水準細節工藝，突顯其限定身份。

在科技與安全方面，IS 500 Ultimate Edition 標配 Lexus Safety System+ 2.5，整合多項先進駕駛輔助功能，如具行人與腳踏車辨識的預警式防碰撞系統、緊急閃避轉向輔助、對向車偵測煞車、全速域主動車距巡航、車道維持輔助與路標辨識等，確保駕駛安全與行車便利性。至於建議售價，原廠表示將於正式上市前公布。

作為向經典致敬的最終演出，2025 Lexus IS 500 Ultimate Edition 不僅凝聚了品牌對自然進氣 V8 工藝的堅持，也展現出後驅運動房車的純粹精神。在電動化浪潮席捲車壇之際，這款限量作品不僅是收藏價值十足的經典之作，更是 Lexus 駕馭哲學的一次深刻詮釋。

V8 後驅運動房車的最終禮讚　2025 Lexus IS 500 Ultimate Edition 正式登場

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LexusIS500UltimateEditionV8引擎房車汽車新車美國

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