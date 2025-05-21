Lexus「V8引擎後驅運動房車推終極版」！限量500輛北美市場獨享

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 於美國正式發表 2025 年式 IS 500 Ultimate Edition，象徵這款中型運動房車邁入尾聲的重要篇章。自 1999 年問世至今，IS 車系累積銷量達 130 萬輛以上，遍布超過 40 個國家和地區。為向其超過二十年的傳奇歷程致敬，品牌特別推出限量 500 輛的 Ultimate Edition，僅供北美市場販售，預計於今秋上市。

IS 500 Ultimate Edition 承襲現行 F SPORT Performance 車型架構，核心搭載 5.0 升自然進氣 V8 引擎，輸出達 472 匹馬力與 395 lb.-ft. 扭力，配備八速 Sport Direct Shift 自排變速箱，維持後輪驅動設定。這具代號 2UR-GSE 的引擎向來以高轉速線性輸出及細膩聲浪為人稱道，也是市場上僅存的自然進氣 V8 動力之一，為內燃機愛好者保留難得的駕馭體驗。

外觀方面，Ultimate Edition 導入全新專屬車色「Wind」，為一款金屬質感淡灰色調，營造出動感與速度感。制動系統升級為 Brembo 六活塞卡鉗與 380mm 通風碟盤，搭配高摩擦係數來令片，強化煞車表現。輪圈則採用 BBS 鍛造 19 吋鋁圈，表面施以霧黑處理，兼具輕量化與剛性表現，進一步強化車輛視覺戰鬥感。

車艙內裝也經過精心設計，以 Circuit Red 與黑色為主調，座椅採 NuLuxe 與 Ultrasuede 混搭材質，結合 LFA 風格真皮方向盤與排檔頭，營造濃厚性能氛圍。紅色安全帶、專屬序號銘牌、雷射雕刻時鐘面板與 Ultimate Edition 專屬的多功能顯示開機動畫，都展現高水準細節工藝，突顯其限定身份。

在科技與安全方面，IS 500 Ultimate Edition 標配 Lexus Safety System+ 2.5，整合多項先進駕駛輔助功能，如具行人與腳踏車辨識的預警式防碰撞系統、緊急閃避轉向輔助、對向車偵測煞車、全速域主動車距巡航、車道維持輔助與路標辨識等，確保駕駛安全與行車便利性。至於建議售價，原廠表示將於正式上市前公布。

作為向經典致敬的最終演出，2025 Lexus IS 500 Ultimate Edition 不僅凝聚了品牌對自然進氣 V8 工藝的堅持，也展現出後驅運動房車的純粹精神。在電動化浪潮席捲車壇之際，這款限量作品不僅是收藏價值十足的經典之作，更是 Lexus 駕馭哲學的一次深刻詮釋。