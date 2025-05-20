Defender完成「達卡拉力賽第3位車手」簽約　備戰測試明年1月見

▲Defender完成達卡拉力賽第3位車手Sara Price的簽約，全力備戰明年1月賽事。（圖／翻攝自Defender，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Defender宣布簽約美國拉力賽先驅、前摩托車越野賽冠軍、4度拿下達卡拉力賽段冠軍的Sara Price，加入2026年首次參加的達卡拉力賽事。Sara Price的加入完備了參賽駕駛陣容，她將與14屆達卡拉力賽冠軍Stephane Peterhansel及新星Rokas Baciuska，駕駛3輛競賽規格Defender D7X-R拉力車款，挑戰以量產車為基準的Stock類別競賽。

▲Defender D7X-R目前正在撒哈拉沙漠進行測試，該原型車與一般市售車型同樣採D7x鋁製車身結構，搭載4.4升V8雙渦輪動力。



新加入的Sara Price在2024年首度參加達卡拉力賽SSV組別，成為第1位贏得達卡拉力賽段的美國女性與第3位贏得賽段冠軍的女駕駛，最終以第4名成績完賽、取得最佳新秀殊榮。

除了簽約車手外，Defender目前也為參加2026年世界拉力錦標賽做準備，包括Defender D7X-R 賽事車款的調校、測試，D7X-R與一般市售車型同樣採D7x鋁製車身結構，搭載4.4升V8雙渦輪動力，具有強悍性能及4x4越野表現，將在明年1月的達卡拉力賽中穿越沙漠及乾旱地帶。