「TOYOTA 2款改款休旅」日本5月登場！RAV4先上、Corolla Cross隨後來

▲日本TOYOTA好忙！5月底2款主力休旅陸續上陣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA 5月肯定忙翻了！5月21日即將發表重磅的第6代大改款TOYOTA RAV4，當周5月23日日規小改款Corolla Cross也預計要登場，雙主力休旅陸續上場，不給對手喘息空間。

▲第6代新RAV4預計5月21日正式發表。

第6代TOYOTA RAV4即將在明日登場，屆時將帶來全新世代的外觀、內裝設計，除了有已知的越野款外，應還會有GR Sport運動款等驚喜，同時並針對空間、油電系統優化，日本預計5月21日就要揭開第6代RAV4廬山真面目。

▲日規Corolla Cross將進行動力重新編成。

緊跟在學長RAV4之後，學弟Corolla Cross將在5月23日釋出日規小改款，日規Corolla Cross相較其他市場可是有不少重點。首先在動力編成上，將取消2.0升自然進氣車型，改為全車系皆採用油電，提供1.8升與2.0升兩種動力選擇，提升燃油效率與環保表現。

▲首度新增GR Sport外，並有領先其他市場的方向燈道路投影技術。

日規Corolla Cross將藉由小改款首度新增GR Sport車型，採用專屬運動化外觀套件，包括更具侵略感的前後保桿、專屬鋁圈造型，以及針對底盤與懸吊進行強化調校。

改款Corolla Cross首度搭載TOYOTA最新的方向燈道路投影技術，當駕駛在轉彎時開啟方向燈，車輛將在路面上投射箭頭，提醒行人與其他用路人車輛即將轉向的方向。