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TOYOTA公布「大改款RAV4」線上首發連結！尾燈圖案、局部細節曝光

▲TOYOTA公布大改款RAV4線上首發連結。

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA大改款RAV4即將在5／21台灣時間9：00全球首發，日本原廠也在今（19）日釋出直播連結，這款主力休旅不僅會換上家族化外貌，同時在油電動力上也會導入第5代油電系統，帶來更出色的節能表現。

▲RAV4大改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲除了先前預告照，新一代RAV4更多細節、尾燈圖案也曝光。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

全新第6代大改款RAV4日前釋出預告，除了同樣基於TNGA-K平台，外觀也會與家族化設計看齊，換上更銳利的Ｃ字造型頭燈、並具有新款尾燈造型，車尾中央也採RAV4字樣，維持充滿戶外粗獷的視覺設計。

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大改款RAV4座艙也換上新款方向盤、大型中控螢幕，同時2.5升油電動力也有升級。

座艙方面也會有明顯進步，包括新的數位儀表、大型中控螢幕；方向盤也重新設計，中央盤面具有方正造型、並改採電子線傳排檔，在車室空間上將更簡潔，並可望帶來主打戶外風格的Adventure車型。

動力方面，日本市場可能與Corolla車系同樣僅供2.5升油電動力，這套動力將換上第5代油電系統，在將鎳氫電池改為鋰電池下具有更出色的節能表現；至於台灣市場則除了油電動力外，也可望持續提供2.0升汽油自然進氣引擎，最快可在第4季導入。

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