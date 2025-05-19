福斯電動車向「ID+數字」命名說掰！最便宜掀背明年開先例

▲福斯將自明年起推出ID.2all量產版時，取消現行電動車以「ID.+數字」的命名方式。（圖／翻攝自Volkswagen，圖片皆為ID.2all概念車，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）現行電動車都以「ID.」+「數字」為命名，例如ID.4、ID.5，不過未來這樣的情況可能不復存在，因為原廠宣布，將自明年的ID.2all量產版開始，採用新的命名方式，不再以ID.2為販售車名。

福斯ID電動車子品牌在2017年推出，首款車型就是ID.3電動掀背，後續持續擴大陣容，帶來ID.4、ID.5、ID.6（大陸市場限定）、ID.7房車及ID.Buzz電動MPV，不過福斯董事會近期也確認，未來當ID.2all、ID.Every 1概念車量產時，將不會以ID.2、ID.1為命名，而是賦予傳統的車型命名方式。

▲福斯ID.2all量產版售價將壓在25,000歐元內（折合新台幣約84.4萬），同時也傳出可能以Polo作為正式車名。



至於會是以何種傳統車名？福斯曾透露一些「歷史悠久」的車名將重新進入電動車世代，像是ID.2可能會以Polo為名稱、並作為慶祝Polo車系上市50周年的紀念；另外像是大家熟知的Lupo、Fox或UP!車等，都可能作為新款電動車的命名之一。

福斯即將在明年推出ID.2All的量產版車型，該車將定位在25,000歐元內（折合新台幣約84.4萬）的入門電動車，同時2027年還有ID.Every 1的量產車型，售價更會壓在20,000歐元內（折合新台幣約67.5萬），為福斯確保銷量及盈利，進一步擴大電動車市場。