Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化





▲Honda「中量級冒險跨界重機」XL750 Transalp改款，新車換上雙眼頭燈，並增添新車色、優化懸吊設定。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）二輪部門針對旗下「大型冒險跨界重機」XL750 Transalp進行更新，針對頭燈設計、風鏡造型及懸吊設定進行優化，另外也增添「珍珠深泥灰」新車色，預計將在5／29於日本上市。

▲除了新增的「珍珠深泥灰」車色外，經典紅藍白3色的Rose White塗裝同樣保留。



日規新Honda XL750 Transalp維持「Rose White」經典3色塗裝，並將原本Matt Ballistic Black Metallic金屬黑改為「珍珠深泥灰」新車色。另外本田也重新設計XL750 Transalp的頭燈，換上雙投射式頭燈，提升夜間照明，並且在造型上也賦予更多冒險精神。

▲XL750 Transalp換上雙投射式頭燈、新風鏡造型，該風鏡材質也採用新材質。



另外，新XL750 Transalp在風鏡中間也設有通風口，減少騎士頭部的撞風、提升舒適性，同時該風鏡也採用DURABIO環保材質；原廠也重新優化前後懸吊，讓新XL750 Transalp兼具鋪裝道路的舒適性與非鋪裝道路的緩震效果。

動力上，XL750 Transalp與CB750 Hornet同樣搭載754c.c.水冷並列雙缸引擎，具有最大馬力91匹／9,500rpm、最大扭力7.6公斤米／7,250rpm，懸吊則是Showa 43mm SFF-CA前倒叉、後多連桿避震，並具有5吋TFT全彩儀表（具Honda RoadSync手機連接功能）、HSTC循跡防滑、防前輪浮舉、ABS防煞車鎖死（後煞ABS獨立關閉功能）、滑動式離合器、5種駕駛模式（Sport、Standard、Rain、Gravel、Individual）等配備。

新Honda XL750 Transalp日本當地售價為132萬日圓，折合新台幣約27.4萬。

▲XL750 Transalp將在5／29於日本上市，當地售價為132萬日圓，折合新台幣約27.4萬。