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KIA「最新電動福祉車PV5 WAV」英國首發！未來推向全球服務輪椅族

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車大廠 Kia 日前於英國倫敦舉行的 Financial Times 未來汽車高峰會 上，首度公開展示全新 PV5 WAV（Wheelchair Accessible Vehicle）電動福祉車型，並與英國最大的福祉車輛租賃機構 Motability Operations Ltd. 攜手合作，共同推進以人為本的永續移動解決方案。

Kia 所屬的 PBV（Platform Beyond Vehicle）平台向來致力於以電動化與模組化為核心，滿足多樣化的用車需求。此次發表的 PV5 WAV，是針對輪椅使用者及其照護者所設計的專屬車型，具備側邊上車系統、第三排翻折座椅與靠路緣設計的無障礙通道，進一步提升安全性與使用便利性。這款車型未來將於 Kia 韓國華城 EVO 工廠全程生產，確保品質一致並兼顧永續製程。

面對全球高齡化與身障人口日益增加，市場對於無障礙交通工具的需求亦隨之上升。傳統內燃機車輛將逐步退場，使得原本依賴改裝的方式面臨轉型壓力。Kia 此次推出原生電動的 WAV 車型，不僅回應趨勢，也展示其在無障礙移動領域的深耕決心。

值得一提的是，Kia PV5 WAV 除了硬體設計貼心，亦將搭載開放式軟體平台 AAOS，導入專為身障者設計的應用程式，讓整體用車體驗更為直覺與智慧。此外，車輛配備可承重 300 公斤的電動坡道與專屬輪椅固定系統，細節設計可見 Kia 對於用戶實際需求的重視。

隨著各國政府逐步淘汰內燃機車型並強化無障礙交通政策，Kia 此回推出的 PV5 WAV 不僅回應電動化趨勢，更具備國際市場潛力。透過與英國 Motability Operations 的合作經驗，Kia 將此車型定位為全球化產品，未來將視各地市場需求，拓展至歐洲、美洲及其他區域。此舉不僅強化 Kia 作為「永續移動解決方案供應者」的全球佈局，也象徵品牌在無障礙交通領域邁入新階段，為更多需要特殊移動服務的族群，帶來更全面且實用的選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIAPV5WAV福祉車電動車汽車新車

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