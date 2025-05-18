法系「豪華掀背車DS N°4」改款登場！保留熟悉美感提升高級氛圍

圖文／7Car 小七車觀點

DS Automobiles 宣布推出全新 N°4 五門掀背車，但其實該車正是 DS4 的中期改款版本，採用品牌全新的命名邏輯，同時導入最新的外型設計語彙，整體設計元素與旗艦產品 N°8 相同，與前代車型有顯著的不同，在保留熟悉美感的同時，提升整體高級感受。

▲DS Automobiles 宣布推出全新 N°4 五門掀背車。

在車頭部分，全新改款 DS N°4 換上嶄新的水箱護罩，內部整合了光源搭配直瀑式的格柵設計，同時 DS 廠徽亦可發光，兩側的日行燈造型也與過往不同。保險桿的線條更具張力，並增大下氣壩的面積。而原廠也強調其引擎蓋長度也向前延伸了 12mm。接續再往後看，可以看到熟悉的車身輪廓，以及 19 或 20 吋的輪圈，A 柱採用黑化處理營造出懸浮式的視覺效果；車尾的變動則比較小，但採用更多的深色飾條以及全新徽徽和車名。

車內的變化也不大，但是換上了尺寸更大的 10.25 吋數位儀錶板和 10 吋多媒體資訊觸控螢幕。高階車型上還選用 Alcantara 和 Criollo Brown Nappa 皮革以及棕色白蠟木飾板，其它還有加熱前排座椅、無線智慧型手機充電板和 14 揚聲器 Focal 音響系統等等。空間表現上，油電混合動力車型具備 430 公升的行李廂空間，而插電式混合動力車則僅有 360 公升，純電板則有 390 公升。

動力上 N°4 擁有多款選擇，純電 N°4 E-Tense 配備 58.3 kWh 電池組和電動馬達，可產生 210hp 馬力和 343Nm 的扭力，經過 WLTP 規範測試之下綜效續航里程約為 450 公里，透過 120 kW 直流快速充電器可在大約 30 分鐘內將電量從 20% 充至 80%。

N°4 PHEV 採用四缸渦輪增壓汽油引擎搭配電動馬達，並整合新型七速雙離合器變速箱，綜效輸出為 222hp、360Nm，透過全新 14.6 kWh 電池，讓純電續航里程增加了 30%。

最入門的 N°4 Hybrid 輕油電車型則是採用 1.2 升三缸渦輪增壓汽油引擎以及整合電動馬達的六速雙離合器變速箱，具備 143hp 馬力和 230 牛頓米的扭力。 DS 還強調根據交通狀況和駕駛風格，其在都會行駛過程中最多可有 50% 的時間都處於「純電動模式」。