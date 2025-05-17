台灣福斯「大改款Tiguan」現身車安網！2汽油車型曝、6月上市

▲福斯Tiguan在2023年9月海外發表後，現在也出現在車安網送審名單中，預料6月就會正式上市 。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯汽車即將在6月發表全新第3代大改款Tiguan，這款主力休旅最近也在車輛安全資訊網的小型車合格審查名單中現身，送驗車型分別為330 TSI、430 TSI兩款汽油動力，後續也可望帶來R-Line車型。

▲從車安網名單中，可看到2款送驗的福斯Tiguan分別是330 TSI、430 TSI的汽油車型。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

新一代Tiguan在2023年9月海外發表，不僅外觀明顯變革、座艙設計也有升級！新Tiguan搭載MQB evo平台，車身尺碼為4,539 x 1,842 x 1,658mm（軸距為2,681mm），車頭具有橫貫式燈條、IQ.Light Matrix矩陣智慧頭燈，同時保桿樣式也不同；車尾則換上新的尾燈視覺，並在中央除了廠徽外，下方也有Tiguan字樣銘牌，整體視覺較為圓滑。

▲福斯新一代Tiguan外型較為圓滑，空間表現也有提升。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



新Tiguan最大變化在座艙，換上10.25吋數位儀表、12.9吋（最大可到15吋）中控螢幕佈局，與新款Passat、ID.7電動房車看齊，同時也將排檔桿改為方向盤撥桿、並順從車主反應取消方向盤電容式觸控按鍵、改回實體按鍵。另外也換上音響旋鈕、具有手機無線充電板、USB Type-C插孔。

▲大改款Tiguan換上新的座艙佈局，中控螢幕最大可到15吋，並且也取消電容式方向盤按鍵、排檔改為方向盤撥桿方式。



動力上，海外市場有汽油+輕油電、柴油、PHEV插電式油電等豐富動力選擇，不過以送審的330 TSI、430 TSI來看，皆搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、7速DSG雙離合變速箱，將提供204匹、262匹馬力輸出，原廠也針對新一代Tiguan的4Motion 4驅系統進行優化，其他詳細內容還有待台灣福斯公布。

▲以送審的330 TSI、430 TSI來看，皆搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、7速DSG雙離合變速箱，將提供204匹、262匹馬力輸出。