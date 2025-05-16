新一代Apple Carplay來了！英國豪華品牌率先搭載、功能更強大

▲影片來源：Aston Martin



記者林鼎智／綜合報導

新一代Apple Carplay來了！英國豪華品牌Aston Martin宣布成為全球首搭Apple CarPlay Ultra的汽車品牌，旗下超跑休旅DBX 707、DBXS 以及跑車系列DB12、Vantage、Vanquish等都將自2025年式車型開始成為標配。

▲新一代Apple Carplay Ultra來了，英國豪華品牌Aston Martin成為首搭車廠，並且自2025年式車型起成為標配。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

新Apple CarPlay Ultra在既有功能上提升，包括可在資訊娛樂螢幕、儀表板顯示即時訊息，並且能在時速表、轉速表提供更多無縫設計的選項，像是顯示媒體、地圖等內容，另外也可在儀表支援導航、媒體功能的全螢幕顯示，帶來更多自訂的介面，例如多螢幕的呈現。

▲新Apple Carplay Ultra可在儀表全螢幕顯示導航、音樂，並且也能自訂多螢幕、或用觸控／Siri進行音響、空調等功能操作。



另外，駕駛還能透過Apple CarPlay Ultra中的觸控螢幕控制、實體按鈕或Siri語音助理來調整音響、空調等功能。Aston Martin也表示，於2023年推出的新一代資訊娛樂系統在與Apple合作下，可完美與Apple Carplay Ultra整合，為車主提供更便利的資訊娛樂體驗。

目前Apple Carplay Ultra已在美國、加拿大上市，適用於DBX、Vantage、DB12 、Vanquish等車款，未來一年內將拓展至全球市場。Apple Carplay Ultra的使用條件為iPhone 12以上、iOS 18.5系統以上。