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台灣BMW「新一代小型4門轎跑」5／28上市　首波單一車型預售189萬

▲BMW 2系列Gran Coupe。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW汎德確定新一代2系列GranCoupe將在5／28日上市，目前首波僅有220 GranCoupe M Racing Edition單一車型，預售價為189萬。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在4月15日展開預售後，BMW總代理汎德今（16）日也宣布，新一代2系列GranCoupe（以下簡稱2GC）將在5／28正式上市。這款豪華4門轎跑目前以單一220 GranCoupe M Racing Edition車型，預售價為189萬。

全新第2代BMW 2GC車長、車高增加，尺碼來到4,546 x 1,800 x 1,445mm（軸距2,670mm不變），在配備及M運動化套件也升級，具有光型變化智慧LED頭燈，同時雙腎型水箱護罩格柵也採垂直／斜角交錯，車尾則採簡約優美線條，搭配隱藏式排氣管、扁平化尾燈設計。

▲BMW 2系列Gran Coupe。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2GC 。（圖／翻攝自BMW）

▲新2GC車長增加、水箱護罩也採垂直／斜角交錯，車尾則採隱藏式排氣管。

首波推出的220 GranCoupe M Racing Edition搭載M空力套件、M專屬輪圈與M跑車化動態懸吊系統，外觀在M Sport進階套件下還採燻黑頭燈、黑色高光澤套件、紅色M煞車套件、M擾流尾翼，展現十足熱血氛圍。

座艙部分，則搭載10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕及BMW OS 9影音系統，具有360度環景影像、變換車道輔助、AR擴增實境導航等科技。動力心臟則採1.5升 3缸渦輪引擎+48V輕油電系統、7速Steptronic雙離合自手排變速箱，具有最大馬力156匹／24.5公斤米扭力，靜止加速破百7.9秒。

▲BMW 2系列Gran Coupe。（圖／翻攝自BMW）

▲新2GC搭載10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕及BMW OS 9影音系統，具有360度環景影像、變換車道輔助、AR擴增實境導航等配備。

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