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Skoda經典小車Fabia「全球產量突破500萬輛」！歷時26年橫跨4世代

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda Auto 日前於官方網站宣布旗下小型掀背車 Fabia 全球生產量正式突破 500 萬輛，這款自 1999 年問世的入門車型，成為品牌歷史上第二熱銷車系，僅次於 Octavia，並持續扮演 Škoda 全球產品陣容中的重要角色。

Fabia 初代於 1999 年法蘭克福車展首度亮相，以空間表現與價格親民的訴求獲得市場認同。歷經四個世代演進後，現行版本基於 Volkswagen 集團 MQB A0 平台打造，除維持小型車尺碼與實用機能外，更導入節能內燃機配置，為都市用車提供兼顧效率與實用的解決方案。

Škoda 指出，Fabia 不僅為品牌在歐洲小型車市場取得銷售優勢，也成功推廣至全球多個市場。2024 年 Fabia 交車達 117,100 輛，是當年度 Škoda 全球第三熱銷車型。此外，Fabia 系列車款亦在拉力賽領域表現亮眼，從 Rally2 到 RS Rally2，皆成為同級競技車的代表作之一。

即便面臨全球汽車產業逐步電動化的轉型浪潮，Škoda 仍計畫持續生產現行 Fabia 車型至 2030 年以後，顯示品牌對於傳統動力車款的長期市場需求仍持審慎樂觀態度。官方強調，將持續優化產品內容，滿足不同市場的實際用車需求。

從全球市場角度觀察，Fabia 的成功顯示消費者對於空間實用、價格合理且配備完善的都會小型車仍具高度期待。對於追求高性價比、首次購車或注重市區通勤效率的消費者而言，Fabia 所代表的產品定位仍具參考價值。未來若 Škoda 進一步拓展海外市場或推動新能源版本，Fabia 亦有機會成為品牌向新興市場與年輕族群靠攏的重要戰略車型。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaFabia小車掀背車全球產量汽車新車

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